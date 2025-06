LOT modernizuje flotę. Wielomiliardowy kontrakt z Airbusem coraz bliżej

Polskie Linie Lotnicze LOT są bliskie sfinalizowania jednej z największych inwestycji w swojej historii. Jak donosi agencja Reutersa, przewoźnik przygotowuje się do podpisania umowy z europejskim koncernem Airbus na dostawę aż 84 samolotów pasażerskich A220. Oficjalne ogłoszenie kontraktu spodziewane jest już w dzisiaj, podczas inauguracji Międzynarodowego Salonu Lotniczego w Paryżu.

Strategiczna modernizacja floty

Decyzja o wyborze Airbusa A220 to element szeroko zakrojonego planu modernizacji floty krótkodystansowej LOT-u. Samoloty te, mieszczące od 130 do 160 pasażerów, charakteryzują się niższym zużyciem paliwa, cichszą pracą silników oraz nowoczesną konstrukcją, co przekłada się na większy komfort i efektywność operacyjną.

Dotychczas LOT korzystał głównie z maszyn Boeinga oraz brazylijskiego Embraera, którego najnowszy model E195-E2 konkurował z Airbusem o wspomniany kontrakt. Choć Embraer oferował również potencjalne ulokowanie produkcji w Polsce, ostatecznie to Airbus zdobył przewagę – nie tylko dzięki ofercie technologicznej, ale, jak wskazał Puls Biznesu, także dzięki szerszemu kontekstowi politycznemu i gospodarczemu.

Wymiar polityczny decyzji

Umowa z Airbusem może być postrzegana nie tylko jako inwestycja w nowoczesność LOT-u, ale również jako sygnał zacieśniających się relacji między Warszawą a Paryżem. To pierwsze tak duże porozumienie z europejskim producentem po burzliwym okresie, gdy w 2016 roku polski rząd anulował kontrakt na śmigłowce Caracal, co wywołało napięcia w relacjach dwustronnych.

Ponadto nowe samoloty A220 mają wzmocnić siatkę połączeń regionalnych LOT-u, a także odegrać kluczową rolę w przyszłościowej obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego uruchomienie planowane jest za kilka lat.

Wizualizacja jednego z samolotów A220 w barwach LOT-u już pojawiła się na oficjalnej stronie Airbusa, co zdaniem ekspertów dodatkowo potwierdza zaawansowanie negocjacji.

Silna pozycja LOT-u

Polskie Linie Lotnicze LOT, działające od 1929 roku, to jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie. Obecnie przewoźnik oferuje bezpośrednie rejsy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Indii oraz do wielu europejskich stolic. W 2024 roku LOT przewiózł ponad 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem LOT-u jest Skarb Państwa, posiadający 69,3 proc. udziałów. Pozostałe 30,7 proc. należy do Polskiej Grupy Lotniczej, również kontrolowanej przez państwo.

W pierwszej fazie kontrakt obejmie zakup 40 maszyn, a kolejne 44 znajdą się w opcji do realizacji w późniejszym terminie. Wartość całej umowy może sięgnąć nawet kilku miliardów dolarów, co czyni ją jedną z najważniejszych transakcji w dziejach narodowego przewoźnika.

