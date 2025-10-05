Trudna walka o Europę

GLOBALNE OCHŁODZENIE | Mołdawia. Piękne, lecz wyjątkowo biedne państwo, które nie dość, że jest słabo rozwinięte, to jest jeszcze silnie uzależnione od importu paliw i surowców. Średnie wynagrodzenie wynosiło tu w drugim kwartale 2025 r. równowartość ok. 3 tys. zł. Mnóstwo ambitnych ludzi za dobrze płatną pracą emigruje więc do innych krajów.

Kiszyniów – mołdawska stolica – mocno przypomina Warszawę z lat 90. ubiegłego stulecia. Nowoczesne biurowce, nowobogackie wille i apartamentowce stoją obok nielicznych zabytków i wielu typowych socrealistycznych bloków. Na ulicach błyszczące porsche mijają rozklekotane auta rodem z ZSRS.