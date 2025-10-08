Firmy paliwowe łączą siły. Powstanie nowy gigant na rynku?

Organizacja zrzesza operatorów stacji paliw oraz hurtowych dystrybutorów z całej Polski, ma na celu budowę silnego, zintegrowanego środowiska, które wspólnie będzie działać na rzecz rozwoju, stabilności oraz równego dostępu do rynku.

Niezależni operatorzy i prywatne sieci odpowiadają dziś za blisko połowę rynku stacji paliw w Polsce. Równie istotni są niezależni dystrybutorzy, którzy zapewniają dostawy w całym kraju – często tam, gdzie brakuje obecności dużych koncernów. Mimo tej istotnej roli mniejsze podmioty zmagają się z coraz większą presją rynkową: rosnącymi kosztami działalności, złożonymi regulacjami, wymogami transformacji energetycznej oraz dominacją dużych graczy, podano w komunikacie.

"Powołanie Polskiej Grupy Paliwowej to odpowiedź na realne potrzeby rynku. Do tej pory w Polsce brakowało organizacji, która koncentrowałaby się na interesach niezależnych firm paliwowych. [...] Mam już doświadczenie w budowaniu podobnych inicjatyw – blisko dziesięć lat temu współtworzyłem stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, które dziś zrzesza niemal 100 firm i jest liczącym się głosem sektora motoryzacyjnego. Wierzę, że również w branży paliwowej możemy osiągnąć podobny sukces, tym bardziej, że do organów statutowych nowego stowarzyszenia powołani zostali bardzo zaangażowani przedsiębiorcy, będący często drugą generacją pokoleniową działającą w tym biznesie" – powiedział prezes Unimotu i pomysłodawca Grupy Adam Sikorski, cytowany w materiale.

Nowy gracz na rynku

Misją Polskiej Grupy Paliwowej jest budowanie silnej i zintegrowanej społeczności niezależnych przedsiębiorców działających na rynku paliwowym. Poprzez wspólne działania, efekt skali oraz aktywny udział w kształtowaniu otoczenia rynkowego i regulacyjnego organizacja będzie dążyć do wzmocnienia pozycji niezależnych podmiotów oraz stworzenia stabilnych warunków dla ich rozwoju. Polska Grupa Paliwowa to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która zrzesza niezależne przedsiębiorstwa działające na rynku paliwowym – zarówno operatorów stacji, jak i dystrybutorów hurtowych. Podobne organizacje z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

Do zarządu stowarzyszenia powołani zostali:

Robert Petruczuk – prezes zarządu,

Tomasz Wojtasik – wiceprezes zarządu,

Martyna Kisielewska – wiceprezes zarządu,

Marek Rogalski – członek zarządu,

Natalia Haniszewska – członek zarządu,

Grażyna Pawlak – członek zarządu,

Wiesław Wojtasik – członek zarządu.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

