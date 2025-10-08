Wiemy, co ze stopami procentowymi. RPP zdecydowała

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 7-8 października 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

– stopa referencyjna 4,50 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 4,00 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 4,60 proc. w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 9 października 2025 r.

Kupujący mogą liczyć na stabilne ceny mieszkań

Kupujący mogą liczyć w IV kw. br. na stabilne ceny mieszkań na rynku wtórnym z możliwymi lokalnymi, umiarkowanymi obniżkami, natomiast sprzedający – na większe zainteresowanie ogłoszeniami, m.in. na skutek cięć stóp procentowych, wynika z badania przeprowadzonego przez portal Nieruchomosci-online.pl.

W przypadku kawalerek większego popytu w końcówce roku spodziewa się 55 proc. agentów nieruchomości, którzy wzięli udział w badaniu Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Utrzymania zainteresowania z ostatnich miesięcy spodziewa się 34 proc. pośredników, a spadku popytu 11 proc. Jeśli chodzi o mieszkania większe niż kawalerki, wzrost popytu prognozuje 58 proc. profesjonalistów, stabilizację 30 proc., a mniejszy ruch 12 proc., podano w komunikacie.

"Pośrednicy nie mówią wprawdzie jednomyślnie, że popyt na mieszkania wzrośnie, ale przeważają głosy o spodziewanej większej aktywności kupujących. Część osób będzie zachęcona obniżkami stóp procentowych i realnymi widokami na kolejne cięcia. Zdolność kredytowa poprawia się, wynagrodzenia także rosną, chociaż wolniej niż jeszcze w ubiegłym roku. Pamiętajmy też, że przed wakacjami rząd definitywnie porzucił pomysł wprowadzenia programu Kredyt na Start. Wtedy część osób, nie licząc już na dopłaty, podjęła decyzję o zakupie mieszkania, ale odłożyła zakup na okres po wakacjach. Jesienią te osoby już na poważnie będą rozglądać się za mieszkaniem" – powiedział Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl, cytowany w materiale.

