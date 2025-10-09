Polityk koalicji chce wykupić Carrefour. "Informowałem ministra"

Według doniesień medialnych, francuski gigant handlowy Carrefour uruchamia proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Obecnie Carrefour posiada w Polsce 783 sklepy. Jak wskazano, potencjalni nabywcy dostaną dostęp do kluczowych danych, które pozwolą im oszacować wartość wystawionych na sprzedaż aktywów.

Już w 2021 r. pojawiły się pogłoski, że francuski koncern wycofa się z polskiego rynku. Carrefour jest jedną z największych sieci handlowych działających w Polsce. Spółka, posiadająca sieć hipermarketów i supermarketów, powstała we Francji w 1960 r.

Sawicki snuje plany

O planach dotyczących słynnej sieci sklepów mówił poseł PSL Marek Sawicki.

– Gdyby tysiąc rolników negocjowało warunki sprzedaży swojej papryki, a nie jeden z pewnością ceny byłyby inne. Druga rzecz, obiecali nam stworzenie wielkiego holdingu, wielkiego koncernu spożywczego. Powstała mała Krajowa Grupa Spożywcza. W tej chwili w sprzedaży oferuje się grupa Carrefour - powiedział Sawicki w "Gościu Radia Zet".

- Informowałem prezesa grupy spożywczej, informowałem także ministra Balczuna, szefa nadzorującego jako minister aktywów państwowych, że warto dokapitalizować Krajową Grupę Spożywczą, żeby tego Carrefoura kupiła. Warto uruchomić sprzedaż akcji dla rolników, żeby rolnicy stali się współwłaścicielami tej dużej grupy handlowej –kontynuował polityk.

Carrefour zniknie z Polski? Jest komunikat

"Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne" – przekazała w komunikacie spółka Carrefour Polska, odpowiadając na pytania redakcji TVN24.

Podkreślono, że w związku z trwającym procesem, sieć nie będzie komentowała "plotek rynkowych".

Carrefour rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1997 r.

