Kolejne zmiany w opłatach na horyzoncie. Alarmuje rzecznik MŚP

Jak zauważa, istotnemu rozszerzeniu ulega krąg podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty cukrowej. Mimo intencji resortu finansów, mających na celu uproszczenie regulacji i usprawnienie procedur, projektowana ustawa nakłada również nowe obciążenia administracyjne na podmioty dotąd nieobjęte obowiązkami sprawozdawczymi.

Skutkiem nowych regulacji – przestrzega Minister Majewska – może być włączenie do systemu opodatkowania firm z sektora MŚP, które nie są do tego przygotowane organizacyjnie. Zdaniem Rzecznik planowane obciążenia nie uwzględniają realiów wykonywania działalności gospodarczej, co może negatywnie odbić się na podmiotach najmniejszych. W szczególności dotyczy to wprowadzenia nowego obowiązku sprawozdawczego – comiesięcznego składania informacji elektronicznych z wymogiem podpisu elektronicznego.

Brak ułatwień dla przedsiębiorców

Projekt ustawy nie przewiduje żadnych ułatwień dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Nowe obowiązki administracyjne i podatkowe mają być nałożone na wszystkie podmioty, bez uwzględnienia ich wielkości i specyfiki ich działalności. Fakt, iż Ministerstwo Finansów nie przewiduje żadnych gradacji czy progów zwolnień dla najmniejszych firm jest – zdaniem Agnieszki Majewskiej – sprzeczny z ustawą Prawo przedsiębiorców. Zbyt krótki też jest sześciomiesięczny czas na wdrożenie zmian wynikających z nowych przepisów.

Dlatego w ocenie Minister Majewskiej projekt może naruszać zasadę proporcjonalności oraz zasadę adekwatności nakładanych obowiązków administracyjnych. Zabrakło też rzetelnej oceny skutków regulacji oraz konsultacji z sektorem MŚP. W związku z tym Rzecznik wnioskuje o uzupełnienie OSR i Uzasadnienia projektu ustawy o szczegółową analizę kosztów i barier dla sektora MŚP, przeprowadzenie odrębnych konsultacji dedykowanych temu sektorowi, wprowadzenie mechanizmów łagodzących (takich jak zwolnienia progowe), uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dla małych firm oraz wydłużenie vacatio legis.

Czytaj też:

Te zmiany boleśnie odczują kierowcy. Będzie więcej płatnych drógCzytaj też:

ZUS rozpoczął kontrolę przedsiębiorców. "Zaczynamy weryfikować pomoc"