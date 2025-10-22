Te zmiany boleśnie odczują kierowcy. Będzie więcej płatnych dróg

We wtorek resort zapowiedział również planowaną podwyżkę VAT do 23 proc. na napoje bezalkoholowe będące odpowiednikami alkoholi oraz na energetyki zawierające co najmniej 20 proc. soku. Teraz okazuje się, że rząd szykuje działanie, które odczują kierowcy – rozszerzenie sieci płatnych tras.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 grudnia. Po ich wprowadzeniu opłaty będą łącznie obowiązywać już na blisko 5,9 tys. km dróg krajowych. Na razie nie ujawniono, które konkretnie odcinki zostaną włączone do systemu.

„Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km)” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Rząd zapowiada aktualizację stawek i ujednolicenie systemu

Resort zapowiedział także zmianę bazowej stawki opłaty elektronicznej, która przez lata nie była aktualizowana – od 2011 do 2021 roku jedynie waloryzowano ją corocznie o wskaźnik inflacji. Według ministerstwa, planowane działania mają na celu ujednolicenie sieci dróg płatnych oraz zapewnienie szczelności głównych szlaków komunikacyjnych.

W Polsce system poboru opłat realizowany jest przez e-TOLL, który działa w oparciu o technologię satelitarną. Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania fizycznych bramek czy urządzeń na drogach. Jak podkreślono, rozszerzenie e-TOLL wpisuje się w politykę sukcesywnego obejmowania nowo wybudowanych dróg najwyższej klasy obowiązkiem opłat za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Poprzednie rozszerzenie sieci płatnych tras miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku, gdy system objął dodatkowe 1600 km dróg.

