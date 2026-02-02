Morawiecki nie spotkał się z Nawrockim. Oto powód

W czwartek odbyły się spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Z prezydentem rozmawiali m.in. posłowie PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji oraz Partii Razem. Na spotkania nie przyszli politycy KO i Lewicy.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w czwartek wieczorem, że "spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych dały prezydentowi szeroką wiedzę o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne ugrupowania". Rafał Leśkiewicz dodał, iż niewykluczone jest, że w przyszłości dojdzie do podobnych spotkań z parlamentarzystami.

To dlatego zabrakło Morawieckiego u prezydenta

Na spotkaniu z prezydentem pojawili się wszyscy członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas rozmów zabrakło jednak byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS powiedział w poniedziałek na antenie Polsat News, że pozostanie członkiem ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego do końca swojej kariery politycznej.

Były szef rządu zapewnił jednocześnie, że jest w bardzo dobrych relacjach z prezydentem, mimo że nie stawił się w czwartek na jego zaproszenie w Pałacu Prezydenckim.

– Przyjąłem zaproszenie prezydenta, mamy bardzo dobre relacje, ale wspomniałem panu prezydentowi, że mam tego dnia zapowiedziane wcześniej spotkanie z mieszkańcami Dębicy i pan prezydent też doszedł do wniosku, że w takich okolicznościach warto, żeby mieszkańców nie zawodzić – powiedział Morawiecki.

Były premier nie tworzy swojej partii

Mateusz Morawiecki zaprzeczył w grudniu ub.r. doniesieniom o możliwym rozłamie w PiS oraz odrzucił spekulacje o budowie własnego zaplecza politycznego.

Polityk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News odniósł się do medialnych doniesień o napięciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz spekulacji dotyczących swojej przyszłości politycznej.

Były premier stanowczo zaprzeczył, jakoby rozważał odejście z partii lub budowę nowego ugrupowania. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia – podkreślił Morawiecki. – Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością – dodał, odnosząc się do pogłosek o możliwym rozłamie w PiS.

