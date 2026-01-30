KO i Lewica zignorowały Nawrockiego. "Test prawdziwych intencji"

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker napisał na platformie X, że czwartkowe spotkania prezydenta z klubami i kołami parlamentarnymi „to były konkretne rozmowy o tym, co dziś najważniejsze, czyli o sprawach zwykłych Polaków”.

„Przy kluczowych wyzwaniach państwa dialog nie jest przywilejem władzy tylko jej obowiązkiem. Po to Polacy wybrali prezydenta i parlament żeby rozmawiali i współdziałali. Kto od tego ucieka wystawia sobie świadectwo” – stwierdził.

Paweł Szefernaker ocenił, że „to był również test prawdziwych intencji”. „Jedni zdali. Inni nie. Ocenią to Polacy” – dodał.

Spotkania klubów i kół parlamentarnych z prezydentem. KO i Lewica nieobecni

W czwartek odbyły się spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Z prezydentem rozmawiali m.in. posłowie PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji oraz Partii Razem. Na spotkania nie przyszli politycy KO i Lewicy.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w czwartek wieczorem, że „spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych dały prezydentowi szeroką wiedzę o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne ugrupowania”. Rafał Leśkiewicz dodał, iż niewykluczone jest, że w przyszłości dojdzie do podobnych spotkań z parlamentarzystami.

Prezydent zaprosił na spotkania w ubiegły piątek

O skierowaniu zaproszenia do przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych poinformował w ubiegły piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przekazał wówczas, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

