Trzaskowski i prawa zwierząt. Przypadkiem ujawnił niewygodną prawdę?

Opisał w nich m.in. konkretne działania miasta, w jednym z nich odniósł się do sytuacji osób bezdomnych posiadających zwierzęta. W komunikacie przedstawił wsparcie udzielane w miejskich punktach pomocowych, ale jednocześnie ujawnił, że obowiązujący system w praktyce wyklucza osoby ze zwierzętami.

"To sytuacja wyjątkowa"

Trzaskowski napisał: "Takie osoby nie mogą skorzystać z noclegowni, wykluczają to niestety przepisy". W dalszej części wpisu podkreślił jednak, że w czasie ekstremalnych warunków pogodowych miasto uruchamia rozwiązania interwencyjne: "Osoby w kryzysie bezdomności, które opiekują się psem lub kotem, mogą i powinny skorzystać z miejsca na nocleg wraz ze swoim czworonogiem". Jednocześnie zaznaczył, że jest to rozwiązanie wyjątkowe: "To sytuacja wyjątkowa, rozumiemy, że nie chcą rozstać się ze swoim czworonożnym przyjacielem i dla takich osób miasto ma ogrzewane, bezpieczne miejsca na mroźne noce".

Z wpisu wynika, że możliwość skorzystania z noclegu razem ze zwierzęciem funkcjonuje przede wszystkim w trybie interwencyjnym – w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – a nie jako standardowy element systemu pomocy społecznej.

Badania: zwierzęta kluczowym wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności

Tymczasem znaczenie zwierząt dla osób bezdomnych potwierdzają badania dotyczące relacji osób bezdomnych ze zwierzętami. Według badań Fundacji Affinity około 74 proc. osób bezdomnych posiadających psa traktuje zwierzę jako główne źródło wsparcia społecznego. Publikacje naukowe wskazują, że obecność zwierzęcia może zmniejszać poziom samotności, stresu i depresji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Analizy organizacji zajmujących się polityką społeczną pokazują również skalę problemu systemowego. W części badań wskazuje się, że znaczna część osób bezdomnych rezygnuje z korzystania z noclegowni, jeśli oznacza to konieczność rozstania się ze zwierzęciem. W niektórych analizach podawano, że niemal połowa osób posiadających zwierzęta spotkała się z odmową przyjęcia do schronienia z tego powodu.

Deklaracje Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej

Co warte przypomnienia, Rafał Trzaskowski wielokrotnie poruszał kwestie dotyczące ochrony zwierząt, chociażby w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej. Wielokrotnie podkreślał w jej trakcie potrzebę wzmacniania praw zwierząt oraz dostosowywania polityki publicznej do rosnącej wrażliwości społecznej w tym obszarze. W jednym z przekazów kampanijnych Trzaskowski deklarował: "Czy będzie Pan walczył o prawa zwierząt? (…) Absolutnie tak". W trakcie kampanii zapowiadał również poparcie dla konkretnych rozwiązań legislacyjnych i systemowych. Wśród nich wymieniano m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, stopniowe odchodzenie od chowu klatkowego oraz ograniczanie wykorzystywania zwierząt w rozrywce.

Deklaracje te były przedstawiane jako element szerszej wizji państwa i samorządu bardziej wrażliwego na kwestie dobrostanu zwierząt. W kampanii podkreślano, że standardy traktowania zwierząt powinny być elementem nowoczesnej polityki publicznej oraz odpowiedzią na oczekiwania społeczne.

