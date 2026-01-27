"Spodziewam się awantury". Warszawa chce zmian w mieszkaniach komunalnych

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która wprowadzi zasadę: wyższe dochody oznaczają wyższy czynsz. W stolicy zmiany obejmą ok. 80 tys. mieszkań komunalnych i blisko 160 tys. lokatorów. – Te zmiany są bardzo potrzebne, ale ich wprowadzenie będzie też wyzwaniem – twierdzi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Podwyżki opłat, zmiana zasad dziedziczenia

Projekt przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zakłada obowiązkową weryfikację dochodów wszystkich najemców, z wyjątkiem emerytów i rencistów. Samorządy będą musiały sprawdzać dochody co najmniej raz na trzy lata, a kryterium ma być wyliczane w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w regionie. Obecnie weryfikacji podlegają wyłącznie umowy zawarte po kwietniu 2019 r., co oznacza, że większość lokatorów w Warszawie nigdy nie była sprawdzana pod względem dochodów.

Zmiany obejmą również likwidację kryterium metrażowego, które w Warszawie jest jednym z głównych powodów odrzucania wniosków. Dziś limit wynosi 10 m kw. dla singla i 14 m kw. na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Nowe przepisy wprowadzą także proporcjonalne podwyżki czynszów – np. przekroczenie kryterium dochodowego o 10 proc. oznaczać będzie wzrost czynszu o 10 proc. Zastąpi to obecny system, w którym podwyżki bywają skokowe; w Śródmieściu sięgały one nawet ponad 2 tys. zł.

Potwierdzone przypadki podnajmowania mieszkań

Nowelizacja zmieni także zasady tzw. dziedziczenia mieszkań komunalnych. Po śmierci najemcy umowa ma wygasać, a partner, dziecko lub małżonek będą mogli złożyć wniosek o nową – już na nowych zasadach i po przejściu weryfikacji dochodów. Dodatkowo samorządy zyskają możliwość wynajmowania do 20 proc. lokali w nowych i zmodernizowanych inwestycjach na warunkach rynkowych. – Spodziewam się awantury, bo wielu lokatorów nigdy nie miało weryfikowanych dochodów – przyznaje Machnowska-Góra. – Jeżeli ktoś zarabia lepiej, a czasem bardzo dobrze, powinien płacić proporcjonalnie więcej. Mieszkania komunalne to pomoc mieszkaniowa, nie trwały przywilej – dodaje.

Miasto wskazuje, że dotychczasowe weryfikacje ujawniały nie tylko poprawę sytuacji finansowej części lokatorów, ale także przypadki podnajmowania lokali i zamieszkiwania niezgłoszonych osób. Weryfikacja wszystkich umów w Warszawie ma zostać rozłożona na kilka lat.

Czytaj też:

"Groźna dla mieszkańców stolicy". Radny ujawnia, co znalazło się w strategii