Z Warszawy do Berlina w 3 godziny? Polska i Niemcy wybudują superszybką kolej

Dokument ten zakłada m.in. budowę transgranicznej kolei dużych prędkości (KDP), która ma połączyć Warszawę z Berlinem.

Kluczowe założenia porozumienia

Porozumienie przewiduje m.in. zwiększenie liczby połączeń pasażerskich i towarowych na trasach Warszawa–Berlin, Kraków–Wrocław–Zielona Góra–Berlin, Gdańsk–Szczecin–Berlin oraz Przemyśl–Kraków–Wrocław–Lipsk. Do tego skrócenie czasów przejazdu na tych trasach, jak również wspólną analizę potencjału planowanych projektów KDP w korytarzach Warszawa–Poznań–Berlin, Warszawa–Wrocław–Lipsk–Frankfurt nad Menem oraz Warszawa–Wrocław–Praga–Monachium

Minister Dariusz Klimczak podkreślił, że celem jest stworzenie najnowocześniejszej międzynarodowej sieci KDP w Unii Europejskiej, zarówno pod względem infrastruktury, jak i taboru. Zaznaczył również, że w 2025 roku liczba pasażerów korzystających z połączeń kolejowych między Polską a Niemcami przekroczyła 1,2 mln.

Z kolei minister transportu Niemiec, Patrick Schnieder, określił porozumienie jako "punkt zwrotny" w polsko-niemieckiej współpracy kolejowej. Podkreślił, że mobilność transgraniczna jest siłą Europy, a rozwój kolei jako kręgosłupa wspólnego regionu gospodarczego wzmocni również zdolności obronne Europy. Schnieder zaznaczył, że w krótkim i średnim czasie planowane jest zwiększenie liczby połączeń oraz skrócenie czasu podróży na trasach Warszawa–Berlin, przez Wrocław oraz przez Gdańsk i Szczecin.

Finansowanie i harmonogram

Obie strony planują ubiegać się o środki unijne na realizację projektów, w szczególności z programu "Łącząc Europę" (CEF) w perspektywie budżetowej na lata 2028–2034. Obecnie Polska przygotowuje się do realizacji szybkiej linii "Y" z Warszawy do Wrocławia i Poznania, która ma być gotowa do 2035 roku. Do pełnego połączenia z Berlinem konieczna będzie budowa około 260 km nowej linii KDP między Poznaniem a stolicą Niemiec.

Obecnie trwają prace modernizacyjne na odcinku Frankfurt nad Odrą – Berlin, które mają zakończyć się w lutym 2028 roku. Po ich zakończeniu czas podróży z Warszawy do Berlina ma wynosić nieco poniżej pięciu godzin. Docelowo, po zrealizowaniu całej linii KDP, podróż mogłaby trwać około 3 godziny i 20 minut.

