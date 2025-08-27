Opłata cukrowa uderzy w ten rynek. Oto plany resortu

Resort podkreśla, że obecnie produkty o wysokiej zawartości cukru są sprzedawane jako suplementy diety, przez co omijają obowiązujące przepisy. Konsumenci postrzegają je jako zdrowe produkty, choć wiele z nich, a szczególnie syropy owocowe, mają niekorzystny dla zdrowia skład. Ich zawartość może przyczyniać się do nadmiernego spożycia cukru.

Rada Ministrów opublikowała wykaz prac legislacyjnych i programowych, w którym znalazł się projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznych. Głównym celem regulacji ma być bardziej efektywny pobór opłaty od środków spożywczych, a także wyeliminowanie problemu niejasności interpretacyjnych, które umożliwiały omijanie przepisów przez producentów.

O jakie suplementy chodzi?

Zgodnie z projektem, opłata cukrowa ma dotyczyć wyłącznie wybranych suplementów diety w postaci napojów.

Wyjątkiem będą natomiast produkty sprzedawane w opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 200 ml. Jak wskazuje resort, ta grupa suplementów najczęściej jest dostępna w aptekach i wspiera leczenie farmakologiczne. Wśród przykładów wskazuje się syrop prawoślazowy, syrop z rutyną czy syrop z wyciągu z porostu islandzkiego.

Celem zmiany jest ograniczenie dostępności wysoko słodzonych produktów, wcześniej sprzedawanych jako żywność wzbogacona. Po wprowadzeniu opłaty cukrowej przeklasyfikowane je natomiast na suplementy diety.

Opłata cukrowa. Co zrobi prezydent?

Ma być niemal pewne, że prezydent nie zgodzi się na podwyżkę akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Według nieoficjalnych ustaleń, możliwa jest za to zgoda Nawrockiego na zmiany w podatku dochodowym od wygranych – podniesienie ryczałtowej stawki z 10-proc. do 15 proc. Nie wiadomo, jak zdecyduje prezydent w przypadku podwyżki CIT dla banków. "Docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc., zamiast obecnych 19 proc. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio: 30 i 26 proc. Dodatkowe wpływy – 6,6 mld zł" – czytamy.

– Praktycznie z każdym wetem prezydent zaproponuje własne rozwiązanie. Chyba że dojdzie do wniosku, że sam pomysł, z którym wyjdzie rząd, jest na tyle głupi, że nie ma sensu niczego swojego przedkładać – zapewnia współpracownik Karola Nawrockiego.

