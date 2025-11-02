Telus tłumaczy się z działki pod CPK. "To nagonka pełna kłamstw i manipulacji"

W stanowisku opublikowanym na portalu X polityk odnosi się zarówno do sprawy sprzedaży działki w miejscowości Zabłotnia, jak i do informacji dotyczących jego kontaktów z przedsiębiorcą Andrzejem Wielgomasem oraz firmą Dawtona.

"Nie miałem żadnej wiedzy o sprzedaży działki w Zabłotni"

Telus stanowczo zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek ze sprzedażą działki w Zabłotni. Jak podkreślił, jego nazwisko i podpis nie pojawiają się w żadnych dokumentach dotyczących tej transakcji, a sama sprawa nigdy nie trafiła na jego biurko. Polityk zaznaczył również, że wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym działka ta nie znajduje się na terenie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru" – oświadczył.

Były minister wyjaśnił ponadto, że zapisy umowy sprzedaży i księgi wieczystej przewidują możliwość natychmiastowego odkupu działki w razie potrzeby realizacji inwestycji publicznych. "Jeżeli całość lub część tej działki będzie potrzebna pod inwestycje towarzyszące CPK, np. tory kolejowe, to zapisy umowy sprzedaży i księgi wieczystej pozwalają na natychmiastowe jej odkupienie po cenie zbytu, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa" – podkreślił.

Krytyka rządu Tuska i zarzut blokowania inwestycji CPK

Telus wykorzystał oświadczenie także do krytyki obecnego rządu Donalda Tuska. Jak stwierdził, ostatnie wydarzenia pokazują, że przez blisko dwa lata koalicja rządząca "zajmowała się wyłącznie blokowaniem inwestycji CPK" i nie doprowadziła do żadnego realnego postępu w jej realizacji. "Te kilka dni pokazały jednak, że rząd Tuska i koalicja 13 grudnia przez blisko 2 lata zajmowali się wyłącznie blokowaniem inwestycji CPK i nie ruszyli z nią z miejsca" – napisał były minister.

W drugiej części oświadczenia Robert Telus odniósł się do zarzutów dotyczących jego kontaktów z przedsiębiorcą Andrzejem Wielgomasem. Jak wyjaśnił, spotkania z 2023 roku dotyczyły sytuacji kryzysowej na rynku warzyw i owoców miękkich, przede wszystkim malin. Według jego relacji, kluczowym problemem była wówczas konieczność przetworzenia zebranych owoców. "Dla mnie nie liczyły się barwy polityczne firmy, tylko dobro polskiego rolnika" – zaznaczył.

Sprawa tubek z musem

W oświadczeniu Telus odniósł się również do doniesień o zakupie przez niego promocyjnych tubek z musem owocowym. Jak poinformował, nabył 1,5 tysiąca sztuk takiego produktu za łączną kwotę 750 zł, od firmy współpracującej z Dawtoną. "Był to produkt promocyjny, tańszy niż sklepowy, niepełnowagowy gadżet reklamowy. Czynienie z tego sensacji świadczy o upadku standardów u niektórych dziennikarzy" – skomentował Telus.

Na zakończenie swojego oświadczenia były minister rolnictwa podkreślił, że wszystkie jego działania były motywowane troską o polskich producentów rolnych. "Pragnę podkreślić, że zawsze działałem w interesie polskich rolników i jakakolwiek nagonka na mnie i moją rodzinę nigdy tego nie zmieni" – zakończył Robert Telus.

