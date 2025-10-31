Spotkanie w ministerstwie i wykup działki. Kolejne doniesienia w aferze CPK

Portal Wirtualna Polska podaje kolejne szczegóły dotyczące afery wokół sprzedaży działki, która miała zostać przeznaczona pod realizację CPK, właścicielowi firmy Dawtona. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że szef Dawtony, Andrzej Wielgomas (ojciec Piotra Wielgomasa, który kupić działkę), pojawił się w gmachu resortu w Warszawie 12 września 2023 r. o godzinie 7:47. "To niemal pół godziny przed otwarciem urzędu dla interesantów. Założyciela firmy Dawtona podjęli osobiście szef resortu Robert Telus i Rafał Romanowski, jego wiceminister, który w kolejnych tygodniach podpisze w imieniu ministerstwa zgodę na sprzedanie przez KOWR 160 ha synowi Andrzeja Wielgomasa, Piotrowi" – czytamy. Nie wiadomo, czego dotyczyła rozmowa.

Wizyta Wielgomasa w ministerstwie odbyła się 6 dni po tym, jak spółka CPK podjęła interwencję w KOWR, próbując zablokować transakcję. Spółka naciskała na ówczesnego szefa KOWR podkreślając, że Zabłotnia to strategiczny grunt dla budowy lotniska i nie powinien zostać sprzedany.

"Tydzień po tej wizycie, jak pisaliśmy w WP, minister Telus jedzie do Dawtony na uroczystość otwarcia nowej linii produkcyjnej. Tam dogadywana jest propozycja wykonania przez Dawtonę gadżetów wyborczych dla polityków PiS" – donosi WP.

Wizyty w Krajowym Ośrodku Wspierania Rolnictwa

Sprawdzono też wizyty Wielgomasa w kluczowym dla sprzedaży działki pod CPK okresie w KOWR. "Okazuje się, że w systemie agencji rolnej wizyty twórcy Dawtony były rejestrowane dwukrotnie: 25 sierpnia 2023 r. oraz 27 października 2023 r., a więc na półtora miesiąca przed oddaniem władzy przez PiS. Andrzej Wielgomas spotykał się z ówczesnym dyrektorem generalnym KOWR Waldemarem Humięckim. Pierwsza wizyta Wielgomasa w KOWR ma miejsce pomiędzy 18 sierpnia, gdy Wody Polskie uznają, że na działce, o którą stara się jego syn, jednak nie ma cieku wodnego blokującego transakcję, a 30 sierpnia, gdy Ministerstwo Infrastruktury wydaje finalny dokument, pozwalający KOWR-owi przystąpić do sprzedaży" – czytamy.

Według nieoficjalnych informacji, spotkań tych mogło być więcej.

