"To jest idiotyczny pomysł". Petru nie gryzł się w język po pytaniu dziennikarza

Podatek antyspekulacyjny to propozycja, która ma zwiększyć podaż mieszkań na rynku. Zakłada ona wprowadzenie opłaty dla właścicieli więcej niż 2 lokali, która zmusiłaby ich do sprzedaży nieruchomości. W ostatnim czasie pomysł ten mocno forsował Adrian Zandberg z partii Razem. Krytycznie wypowiedział się o nim minister finansów Andrzej Domański, jak również prezydent Karol Nawrocki.

Tymczasem Ryszard Petru nie zostawia na propozycji suchej nitki. Poseł wskazuje, że podatek antyspekulacyjny to rozwiązanie nieskuteczne.

– To jest o tyle głupi podatek, że można go bardzo łatwo obejść. Ważniejsza jest wartość mieszkania, a nie ilość mieszkań, to po pierwsze. A po drugie jak wprowadzony zostanie taki podatek, to powstaną spółki prawa handlowego, które będą te mieszkania skupować, jeżeli nie w Polsce, to za granicą. Biznes nie znosi próżni, to jest idiotyczny pomysł i Polacy mają prawo kupować mieszkania, jeśli ktoś ma nadwyżki finansowe, albo bierze kredyty, ma prawo to robić. Ważne tylko, żeby była duża podaż mieszkań i kredyty były tanie – stwierdził polityk.

Sprzedaż mieszkań w Polsce

Sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce przekroczyła 11 tys. w III kw. 2025 r., czyli wzrosła o 39 proc. r/r – wynika z danych Otodom Analytics.

Po okresie kilku miesięcy stabilizacji we wrześniu na większości rynków pojawiły się delikatne korekty średnich stawek ofertowych. Jednak z oceną trwałości tych redukcji należy poczekać kilka tygodni, do czasu ustabilizowania się sytuacji rynkowej i wygaszenia efektu wejścia w życie przepisów o jawności cen, podkreślono.

– Na rynku kupującego przy wskaźniku wyprzedaży oscylującym w okolicach 6 kwartałów (+/- kwartał) ceny pozostają względnie stabilne z tendencją do niewielkich okresowych wahań – podsumowała dyrektorka badań rynku Otodom Katarzyna Kuniewicz, cytowana w materiale.

