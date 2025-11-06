Potężny wieżowiec w Warszawie. Wydano zgodę

"Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem PW RT i umożliwia tej spółce realizację wysokościowego apartamentowca o wysokości 170 metrów i 48 kondygnacjach, z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym" – czytamy w komunikacie.

Wydana decyzja nie jest jeszcze ostateczna, zastrzegła spółka.

Roma Tower to wspólny projekt BBI Development, Grupy Liebrecht&wooD oraz fundacji Pro Bonum, przypomniano.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

Zmiany w krajobrazie stolicy. Będzie rozbiórka

Na początku czerwca br. media podały, że jeden z pierwszych "drapaczy chmur" w Warszawie – słynny Intraco, zostanie rozebrany. Decyzję podjęła Grupa Polski Holding Nieruchomości (PHN). Na miejscu słynnego biurowca, powstanie następny.

Właściciel wieżowca Intraco przy ul. Stawki 2 w Warszawie, podjął decyzję o rozbiórce istniejącego budynku. W jego miejsce planowana jest budowa nowoczesnego, energooszczędnego obiektu biurowego.

Nowy wieżowiec będzie liczył 23 piętra i ma mieć wysokość 107 metrów, co oznacza zmianę względem pierwotnych planów zakładających budynek o 39 kondygnacjach.

Jak poinformowali przedstawiciele PHN, nowy gmach ma być lepiej doświetlony, bardziej komfortowy dla użytkowników i zgodny z aktualnymi standardami technicznymi oraz rynkowymi. Obecny budynek, mimo prób modernizacji, nie spełnia już tych wymogów.

– To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności oraz rosnące oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa nie pozwalają nam odkładać tego, co nieuniknione – powiedział prezes zarządu PHN Wiesław Malicki. – Wierzymy, że nowe Intraco nie tylko spełni współczesne wymagania funkcjonalne i wizualne, ale też będzie kontynuacją bogatej historii warszawskiego biznesu.

