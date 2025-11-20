Nowe zakazy w komunikacji miejskiej. Sprawdź, czego nie wolno robić

Na czwartkowej sesji warszawscy radni rozszerzyli katalog zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej. Za zmianami głosowało 47 radnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Wprowadzono zakaz zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe, a także zakaz leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich torby, plecaka lub innego przedmiotu, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.

Komunikacja miejska w Warszawie. Kiedy nowe zakazy wejdą w życie?

Sekretarz miasta stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski wyjaśnił, że potrzeba wprowadzenia nowych zakazów obowiązujących w komunikacji miejskiej wynika z powtarzających się niewłaściwych zachowań w autobusach i tramwajach. Pasażerowie skarżą się, że pomimo posiadania ważnego biletu nie mogą skorzystać z miejsca siedzącego.

"Powyższe zachowania powodują niezadowolenie wśród innych współpasażerów, w konsekwencji generując liczne skargi, w związku z brakiem możliwości skorzystania z przysługującego miejsca w pojazdach WTP, mimo dokonanego zakupu biletu uprawniającego do przejazdu" – wskazano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Ponadto, służby porządkowe, w tym Straż Miejska i policja, a także kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu, wielokrotnie sygnalizowali, że brak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do określonych, konkretnych zachowań stanowi istotną przeszkodę w podejmowaniu interwencji. W takich sytuacjach służby po prostu od nich odstępowały.

"Bez wyraźnego wskazania wprost w uchwale zabronionego zachowania funkcjonariusze ci nierzadko powstrzymują się od działań, obawiając się zarzutów przekroczenia uprawnień" – argumentowali autorzy projektu uchwały.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

