Niebezpieczne autobusy w Warszawie? Radny interweniuje u Trzaskowskiego

Z wyników testów operatora komunikacji publicznej w Oslo wynika, że autobusy chińskiej marki Yutong mogą zostać zdalnie unieruchomione przez producenta.

Niebezpieczne chińskie autobusy na warszawskich ulicach?

W ślad za Norwegią sprawą zajęły się również służby w Danii, które potwierdziły istnienie luki w bezpieczeństwie tych pojazdów i rozpoczęły działania zmierzające do jej wyeliminowania. Wskazano, że w razie sytuacji kryzysowej lub cyberataku możliwość zdalnego wyłączenia pojazdu może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i funkcjonowania transportu publicznego.

Po stołecznych drogach jeździ ich obecnie 18, jednak niedawno podpisano umowa na dostarczenie kolejnych 30 chińskich autobusów.

Radny PiS interweniuje u Trzaskowskiego

Warszawski radny PiS Damian Kowalczyk ocenia, że „przede wszystkim głównym kryterium przy zamawianiu autobusów powinno być bezpieczeństwo”. Radny złożył wniosek do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby Warszawa wycofała umowę na nowe autobusy chińskiej firmy lub nie kupowała ich w przyszłości.

Damian Kowalczyk wysłał już interpelację do Rafała Trzaskowskiego, w której zapytał prezydenta Warszawy o to, czy miasto stołeczne Warszawa, w związku z ujawnionymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego autobusów marki Yutong, rozważa wycofanie się z zakupu 30 nowych pojazdów tego producenta, czy polskie służby państwowe podjęły działania kontrolne lub wyjaśniające w związku z doniesieniami o możliwości zdalnego sterowania tymi autobusami oraz czy Miejskie Zakłady Autobusowe przeprowadziły własny audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego eksploatowanych pojazdów marki Yutong, a jeśli tak, to jakie są jego wyniki.

Natomiast Warszawski radny PO Sławomir Potapowicz twierdzi, że „nie jest to przyczynek do tego, żeby dzisiaj wycofywać się z zakupu tych autobusów”. – Istnieją instrumenty, które dają możliwość kontroli – dodał.

Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe przekonują w rozmowie z TVP3 Warszawa, o spełnianiu wszystkich norm przez chińskie autobusy, które zostały homologowane w 2023 roku, zaś certyfikat cyberbezpieczeństwa wydano w ubiegłym roku. Rejestracja i wprowadzenie do eksploatacji 18 chińskich autobusów nastąpiło w grudniu 2024 roku.

