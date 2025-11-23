„Piniędzy” znowu nie ma

Takiego cudu nie można było ogłosić bez egzegezy. W tym samym „newsie” zawarto zastrzeże nie, że ministerstwo w ciągu owych 10 miesięcy 2025 r. „spłaciło, a właściwie zamieniło na dług Skarbu Państwa, część obligacji covidowych” (pisownia oryginalna). A poza tym miało ogromne wydatki. Profesor Balcerowicz, być może przypadkiem, ogłosił akurat teraz raport FOR, wedle którego Polska ma najwyższy w Europie poziom wydatków socjalnych, żyje ponad stan, i wiadomo, przez kogo.