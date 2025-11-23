„Piniędzy” znowu nie ma

PŁYWANIE W KISIELU Ministerstwo Finansów przyznało oficjalnie, że w pierwszych 10 miesiącach roku 2025 wpływy podatkowe do budżetu państwa były o 9,2 proc. niższe niż w pierwszych 10 miesiącach roku ubiegłego. Zważywszy na to, że według tego samego źródła w tym samym okresie PKB wzrosło o 3,7 proc., mamy do czynienia z istnym cudem.
Takiego cudu nie można było ogłosić bez egzegezy. W tym samym „newsie” zawarto zastrzeże nie, że ministerstwo w ciągu owych 10 miesięcy 2025 r. „spłaciło, a właściwie zamieniło na dług Skarbu Państwa, część obligacji covidowych” (pisownia oryginalna). A poza tym miało ogromne wydatki. Profesor Balcerowicz, być może przypadkiem, ogłosił akurat teraz raport FOR, wedle którego Polska ma najwyższy w Europie poziom wydatków socjalnych, żyje ponad stan, i wiadomo, przez kogo.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
