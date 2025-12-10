Pilny komunikat PKO BP. Bank będzie blokował konta części klientów

Jak wskazuje bank, sprawa dotyczy klientów z Rosji i Białorusi, którzy otworzyli konta w PKO Banku Polskim po 24.10.2025 r. bez karty pobytu. Zgonie z dwoma unijnymi rozporządzeniami Rady Unii Europejskiej obywatele tych państw muszą do 11 grudnia osobiście dostarczyć odpowiednie dokumenty do oddziału banku.

"Wybierz dowolny oddział i pokaż kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski. Bez ważnego dokumentu: stracisz dostęp do bankowości elektronicznej (iPKO oraz IKO) i telefonicznej; nie zrobisz przelewu online czy płatności BLIK; zablokujemy Ci kartę do konta, jeśli ją masz; konto obsłużysz jedynie w naszych oddziałach" – czytamy w komunikacie.

Bank wdraża dwa unijne rozporządzenia

Zmiany są podyktowane koniecznością wdrożenia dwóch unijnych rozporządzeń:

Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2041 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Brak uzupełnienia dokumentów będzie skutkował zablokowaniem możliwości korzystania z konta oraz usług, o których bank informował w wydanym komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Aktywa grupy PKO BP wynoszą ponad 550 mld zł, a po trzech kwartałach 2025 r. ich wartość sięgnęła niemal 555 mld zł. W pierwszym kwartale 2025 r. aktywa wynosiły 531 mld zł.

