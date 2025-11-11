Alert dla klientów największego banku w Polsce. "Ostrzegamy"

"Uwaga! Ostrzegamy klientów biznesowych PKO BP przed fałszywymi witrynami w wyszukiwarce Bing. Wejście w link prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści wyłudzają dane logowania użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść!" – napisał CSIRT KNF w komunikacie.

Zespół zamieścił w serwisie X zrzut ekranu, na którym widać, że wyniki wyszukiwania pojawiają się wysoko w Bing i kierują na fałszywe strony iPKO Biznes.

PKO BP to największy bank w Polsce

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Aktywa grupy PKO BP wynoszą ponad 550 mld zł, a po trzech kwartałach 2025 r. ich wartość sięgnęła niemal 555 mld zł. W pierwszym kwartale 2025 r. aktywa wynosiły 531 mld zł.

Zespół CSIRT KNF. Czym się zajmuje?

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a w szczególności zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Wspiera Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem działań zespołu jest przyjmowanie zgłoszeń o incydentach poważnych, wspieranie w ich obsłudze, analiza, a także szukanie powiązań między nimi. Zespół ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich zdarzeń.

