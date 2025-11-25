PKO BP wydał ważny komunikat dla klientów. Lepiej przeczytaj

Bank informuje klientów, że w środę 26 listopada 2025 r., w godzinach 00:30-04:00 będą przeprowadzane prace serwisowe. Z tego powodu możliwe będzie występowanie utrudnień w korzystaniu z szeregu usług. Chodzi o: płatności kartami, wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego, wpłaty i wypłaty kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego.

Co więcej, problemy mogą także wystąpić w nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS) oraz dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay, Samsung Pay.

Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Bank apeluje do klientów, aby, jeśli to możliwe, wykonali lub zaplanowali wcześniej niezbędne operacje.

Największy bank w Polsce

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Aktywa grupy PKO BP wynoszą ponad 550 mld zł, a po trzech kwartałach 2025 r. ich wartość sięgnęła niemal 555 mld zł. W pierwszym kwartale 2025 r. aktywa wynosiły 531 mld zł.

Ostrzeżenie dla klientów

Związek Banków Polskich ostrzega: to właśnie polski sektor finansowy jest dziś najbardziej narażony na cyberataki w całej Unii Europejskiej.

Co szczególnie niepokojące – hakerzy porzucili dawne cele korporacyjne i dziś koncentrują się przede wszystkim na zwykłych użytkownikach bankowości elektronicznej. To strategiczna zmiana. ZBP podkreśla, że przestępcy wykorzystują moment zaskoczenia i presję czasu, często informując o nieautoryzowanym przelewie lub włamaniu na konto, po czym próbują przejąć kontrolę nad rachunkiem.

