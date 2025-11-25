PKO BP wydał ważny komunikat dla klientów. Lepiej przeczytaj

Bank informuje klientów, że w środę 26 listopada 2025 r., w godzinach 00:30-04:00 będą przeprowadzane prace serwisowe. Z tego powodu możliwe będzie występowanie utrudnień w korzystaniu z szeregu usług. Chodzi o: płatności kartami, wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego, wpłaty i wypłaty kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego.
Co więcej, problemy mogą także wystąpić w nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS) oraz dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay, Samsung Pay.
Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Bank apeluje do klientów, aby, jeśli to możliwe, wykonali lub zaplanowali wcześniej niezbędne operacje.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Aktywa grupy PKO BP wynoszą ponad 550 mld zł, a po trzech kwartałach 2025 r. ich wartość sięgnęła niemal 555 mld zł. W pierwszym kwartale 2025 r. aktywa wynosiły 531 mld zł.
Związek Banków Polskich ostrzega: to właśnie polski sektor finansowy jest dziś najbardziej narażony na cyberataki w całej Unii Europejskiej.
Co szczególnie niepokojące – hakerzy porzucili dawne cele korporacyjne i dziś koncentrują się przede wszystkim na zwykłych użytkownikach bankowości elektronicznej. To strategiczna zmiana. ZBP podkreśla, że przestępcy wykorzystują moment zaskoczenia i presję czasu, często informując o nieautoryzowanym przelewie lub włamaniu na konto, po czym próbują przejąć kontrolę nad rachunkiem.
