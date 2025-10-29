Ministerstwo Finansów podjęło decyzję. To cios w oszczędności Polaków

W środę 8 października Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 pb., w tym referencyjną do 4,50 proc. Decyzja oznacza m.in. niższe raty kredytów zaciągniętych w polskiej walucie oraz obniżenie oprocentowania obligacji skarbowych.

W wydanym komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 listopada rozpocznie się sprzedaż nowej transzy obligacji. Oprocentowanie zostało obniżone o 0,25 pkt. proc.

Dla przykładu trzyletnie obligacje o stałym oprocentowaniu będą teraz przynosić zysk w wysokości 4,90 proc. rocznie. Do końca października będzie to jeszcze 5,15 proc.

Z kolei w przypadku czteroletnich obligacji indeksowanych inflacją w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą one na poziomie 5,25 proc. (wcześniej 5,5 proc.).

Obligacje dziesięcioletnie będą oprocentowane w wysokości 5,75 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Obligacje skarbowe

Detaliczne obligacje skarbowe wspierają regularne oszczędzanie, im dłuższy okres zapadalności obligacji tym wyższe oprocentowanie. Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji istnieje elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożymy dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna nam kwota trafi na wskazany przez nas rachunek.

W ostatnich latach, w obliczu niskiego oprocentowania lokat, obligacje skarbowe bardzo zyskały na popularności. Najchętniej wybierane przez Polaków są te o oprocentowaniu zmiennym (np. 1-roczne) i stałym (np. 3-letnie), a także obligacje indeksowane inflacją.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Czytaj też:

Co PiS szykuje dla emerytów? Bon dla seniora i świadczenie dla matekCzytaj też:

Najważniejsze dodatki do emerytury w 2026 r. Sprawdź, ile możesz zyskać