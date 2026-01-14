Co się dzieje w Niemczech? Kolejne firmy padają jedna po drugiej

Wyniki z niemieckiej gospodarki potwierdzają negatywny trend w całej strefie euro. Grudniowe dane podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ich zestawienie z kompletnymi raportami z poprzednich miesięcy pozwala lepiej ocenić skalę zjawiska. Już w październiku 2025 roku niemieckie sądy rejonowe zarejestrowały 2 108 prawomocnych wniosków o upadłość przedsiębiorstw. Oznaczało to wzrost o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. W grudniu wniósł on już 15,2 proc. rok do roku.

Pogłębia się kryzys w niemieckiej gospodarce

Dokładniejsze spojrzenie na październikowe statystyki pokazuje, że kryzys nie rozkłada się równomiernie w całej gospodarce. Najsilniej uderzył w sektor transportu i gospodarki magazynowej, gdzie odnotowano 12,3 upadłości na 10 000 aktywnych firm. To niemal dwukrotność średniej dla całej gospodarki, która w tym samym czasie wyniosła 6,1 przypadku.

Na kolejnych miejscach znalazły się hotelarstwo i gastronomia, z wynikiem 10,5 upadłości na 10 000 przedsiębiorstw, oraz budownictwo, gdzie wskaźnik sięgnął 8,5. Jednocześnie, mimo rosnącej liczby bankrutujących podmiotów, łączna wartość roszczeń wierzycieli była wyraźnie niższa niż rok wcześniej. W październiku 2025 roku wyniosła około 2,6 mld euro, podczas gdy w październiku 2024 roku sięgała 3,8 mld euro. Federalny Urząd Statystyczny wyjaśnia tę różnicę faktem, że rok wcześniej upadało więcej dużych firm, natomiast obecnie niewypłacalność dotyka głównie mniejszych podmiotów.

Kryzys dotyka również przeciętnych Niemców

Narastający problem nie ogranicza się jednak do świata biznesu. Coraz wyraźniej widać go także wśród osób prywatnych. W październiku 2025 roku w Niemczech odnotowano 6 709 upadłości konsumenckich, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na nastroje społeczne oraz poziom konsumpcji wewnętrznej, dodatkowo obciążając system finansowy państwa.

