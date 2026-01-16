Duży sukces USA w rywalizacji mocarstw. Podpisali ważną umowę

Amerykański Departament Handlu poinformował o zawarciu między USA i Tajwanem umowy handlowej dotyczącej między innymi półprzewodników i ceł.

Na mocy porozumienia cło na towary z Tajwanu zostanie obniżone do 15 proc. z 20 proc. cła sektorowe na tajwańskie części samochodowe, drewno, tarcicę i produkty z drewna zostaną ograniczone do 15 proc., podczas gdy generyczne produkty farmaceutyczne, podzespoły samolotów i niektóre zasoby naturalne nie będą podlegać żadnym wzajemnym cłom.

Półprzewodniki do USA

Umowa zakłada, że tajwańskie firmy technologiczne i produkujące półprzewodniki zainwestują łącznie co najmniej 250 mld dolarów w zwiększenie produkcji w Stanach Zjednoczonych. Również 250 mld dolarów zainwestuje rząd Tajwanu.

Jak poinformował Departament Handlu USA, umowa ta "doprowadzi do masowego przeniesienia amerykańskiego sektora półprzewodników z powrotem do USA". Resort przekazał też, że tajwańscy producenci inwestujący w Stanach Zjednoczonych będą także traktowani korzystniej, jeśli chodzi o przyszłe cła na półprzewodniki.

TSMC inwestuje w Ameryce

W oficjalnym amerykańskiego departamentu handlu nie wymieniono konkretnych nazw przedsiębiorstw, ale media wskazują, że umowa dotyczy tajwańskiego potentata produkcji układów scalonych TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) – największego na świecie producenta mikroprocesorów wykorzystywanych we wszystkim, od telefonów Apple po najnowocześniejszy sprzęt AI firmy Nvidia.

Sekretarz ds. handlu Howard Lutnick oznajmił w wywiadzie dla CNBC, że w ramach umowy TSMC kupiło ziemię i mogłoby rozszerzyć działalność w Arizonie. "Właśnie kupili setki akrów ziemi przylegającej do ich posiadłości. Teraz pozwolę im to omówić z zarządem i dam im czas" – powiedział. – Celem jest przeniesienie 40 proc. całego tajwańskiego łańcucha dostaw i produkcji do Ameryki – powiedział Lutnick. – Zamierzamy to przenieść, abyśmy stali się samowystarczalni w zakresie produkcji półprzewodników – zaznaczył.

