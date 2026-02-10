11 koszy na śmieci z nakazu UE? Wiadomo, co konkretnie się zmieni

Przekaz ten zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych i części portali informacyjnych, jednak nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących ani planowanych przepisach.

Jak przekazuje "Dziennik Gazeta Prawna", nieprawdą jest, że UE wprowadzi obowiązek 11 koszy na śmieci w domach lub przed posesjami. W unijnych regulacjach nie ma zapisów narzucających konkretną liczbę pojemników dla mieszkańców. Gazeta wylicza, że fałszywe jest również twierdzenie, że od 2026 roku każdy mieszkaniec Unii będzie musiał segregować odpady na 11 oddzielnych frakcji. Liczba ta pochodzi z dokumentu analitycznego opracowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej i dotyczy klasyfikacji materiałów, a nie realnych zasad odbioru odpadów od mieszkańców.

Nie ma też podstaw do stwierdzeń, że UE narzuci szczegółowe kolory koszy czy sposób ich ustawiania w domach. Planowane przepisy nie regulują takich kwestii.

Co faktycznie wprowadza Unia Europejska

"DGP" informuje, że 12 sierpnia 2026 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Jego głównym celem jest ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu oraz ujednolicenie zasad oznaczania opakowań w całej Unii Europejskiej. Najważniejszą zmianą dla konsumentów będzie wprowadzenie jednolitych piktogramów na opakowaniach. Oznaczenia te mają jasno informować, z jakiego materiału wykonano opakowanie i do jakiej frakcji odpadów powinno trafić.

Przepisy dopuszczają jednocześnie możliwość umieszczania kilku oznaczeń na jednym pojemniku. Oznacza to, że nie ma wymogu tworzenia osobnego kosza dla każdego rodzaju odpadu. Rozporządzenie nie określa jednak liczby pojemników, jakie muszą znajdować się w gospodarstwach domowych. Organizacja systemu zbiórki odpadów pozostaje w gestii państw członkowskich i samorządów.

Realną zmianą, która już funkcjonuje w Polsce, jest zakaz wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych, obowiązujący od stycznia 2025 roku. Zużyte ubrania, buty czy pościel należy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać w sposób wskazany przez gminę.

