Fala zwolnień w IKEI. Tyle osób może stracić pracę

Jak podaje portal bankier.pl, cięcia obejmą miejsca pracy biurowej, a nie w sklepach. Do tej pory nie wskazano jednak dokładnie, które stanowiska zostaną zlikwidowane. Zwolnienia dotyczą głównie Szwecji, Norwegii i Holandii. Grupa Ingka tłumaczy to koniecznością uproszczenia struktury organizacyjnej oraz obniżenia kosztów.

Nowa strategia właściciela sklepów IKEA. Będą poważne zmiany

Właściciel większości sklepów IKEA wskazuje, że sprzedaż w sieci spada już od dwóch lat.

Z tego powodu Grupa Ingka zmienia strategię – obecnie chce otwierać więcej mniejszych sklepów w miastach i na przedmieściach. Tylko do września br. ma powstać 20 nowych miejsc tego rodzaju.

Dyrektor generalny firmy Juvencio Maeztu wskazuje, że uproszczenie struktury przyczyni się do szybszego podejmowania decyzji i dalszego obniżania kosztów, co z kolei umożliwi obniżenie cen produktów dla klientów.

Kłopoty branży meblarskiej. Problemy również w Polsce

W ostatnich dwóch latach pracę w branży meblarskiej straciło ok. 20 tys. osób. Do końca kwietnia zniknie kolejny zakład meblarski.

Produkcję zakończy Steinpol w Wołowie na Dolnym Śląsku. Fabryka produkuje meble tapicerowane. Pracę straci 110 osób. "Zakład w Wołowie zostanie zamknięty do końca kwietnia z powodów ekonomicznych" – powiedziała dyrektor fabryki Steinpola Anna Wosiak, cytowana przez lokalny "Kurier Gmin". Przedsiębiorstwo w "szczytowym okresie działalności było jednym z istotnych pracodawców w regionie". Główna siedziba firmy mieści się w Rzepinie w województwie lubuskim.

Jak zauważa serwis money.pl, to tylko najnowszy przykład upadku zakładu w borykającej się z problemami branży. "W tym roku zwolnienia przeprowadziła już Zorka z Jeleniej Góry, która produkuje dla Ikei. W ubiegłym roku najgłośniej było o Black Red White, gdzie zapowiedziano redukcję zatrudnienia o 800 osób" – czytamy.

Czytaj też:

