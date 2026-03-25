Złe wieści dla przyszłych emerytów. Świadczenia w dół

Tablice te, publikowane co roku, pokazują statystycznie, jak statystycznie zmienia się czas życia w Polsce. Z najnowszych wynika, że średnia życia w Polsce wydłuża się. Tablice są brane pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu emerytur. Im dłuższa prognozowana długość życia, tym niższe świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli zebrany przez lata pracy kapitał przez prognozę trwania życia, która jest wyrażona w miesiącach. Wynik jest emeryturą. Im dłuższa jest prognoza życia, tym świadczenie jest mniejsze. Zjawisko wydłużania się życia Polaków trwa od kilku lat.

Wyliczenia przyszłych emerytur

"Fakt" opisuje, że dla 60-latka przeciętne trwanie życia według obecnych tablic to 266 miesięcy. "Nowe tablice, które będą obowiązywać od 1 kwietnia, wskazują, że prognoza dla 60-latka wynosi 268 miesięcy. W przypadku 65-latka statystyczna długość życia wynosi 220 miesięcy. Od 1 kwietnia będą to prawie 223 miesiące" – czytamy.

Gazeta wyliczyła wstępnie, jak tablice GUS przełożą się na świadczenia. "60-letnia kobieta, która uzbierała na koncie w ZUS 600 tys. zł, na nowych tablicach straci 21 zł miesięcznie. Wydaje się niewiele, jednak w skali roku to już zauważalna kwota 252 zł. 70-letni mężczyzna, który uzbierał na koncie w ZUS 700 tys. zł, na nowych tablicach straci także 21 zł miesięcznie" – wskazano.

Nowe tablice będą obowiązywać od 1 kwietnia do 31 marca 2027 r.

"W połowie roku przeprowadzana jest roczna waloryzacja składek zebranych w ZUS. W tym roku może wynieść nawet 9,1 proc. Oficjalny komunikat będzie znany dopiero za kilka tygodni. Oznacza to, że osoba, która zebrała 500 tys. zł składek, po rocznej waloryzacji ZUS może mieć na koncie o 70 tys. zł więcej. To powinno złagodzić skutki mniej korzystnych tablic dalszego trwania życia" – zaznacza "Fakt".

Kogo obejmą nowe tablice? Osoby, które od 1 kwietnia będą osiągać wiek emerytalny – czyli kobiet urodzonych między 1 kwietnia 1966 r. a 31 marca 1967 r. oraz mężczyzn urodzonych między 1 kwietnia 1961 r. a 31 marca 1962 r. Pod warunkiem, że przejdą na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

