Niektórzy będą musieli zwrócić "trzynastkę". Dostaną list z ZUS

13. emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla seniorów wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Co roku jest ono wypłacane wszystkim osobom mającym prawo do świadczenia emerytalnego. Przypomnijmy, że w 2025 r. jej wysokość wyniosła 1 878,91 zł brutto.

Emerytury, jak i dodatkowe świadczenia są objęte kolejną waloryzacją. Od tego, jak wysoki będzie jej wskaźnik, zależy, ile pieniędzy faktycznie trafi na kontra seniorów. Tegoroczna waloryzacja na poziomie 5,3 proc. oznacza, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Tyle też będzie liczyła 13. emerytura.

Zwrot "trzynastki". Niektórzy dostaną list z ZUS

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem. Jednak nie wszyscy, którzy otrzymają przelew, będą mogli wykorzystać pieniądze. "Problem pojawia się u tych, którzy dorabiają do emerytury lub renty. Muszą oni pilnować limitów przychodów" – zauważa "Super Express".

Jeśli miesięczne zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Aktualny próg to 11 957,20 zł miesięcznie. "Jeśli na dzień 31 marca okaże się — po rocznym rozliczeniu przychodów — że świadczenie powinno być zawieszone, ZUS uzna trzynastkę za nienależnie pobraną. Emeryt lub rencista dostanie wezwanie do jej zwrotu" – czytamy. Jeszcze niższy próg obowiązuje przy świadczeniu przedemerytalnym. Tu wystarczy przekroczyć 6 004,10 zł miesięcznie, by ZUS wstrzymał wypłatę, to oznacza konieczność zwrotu "trzynastki". trzynastka do zwrotu.

Druga sytuacja, gdy trzeba zwrócić świadczenie, to śmierć świadczeniobiorcy. Jeśli ZUS wypłaci "trzynastkę" po tym, jak emeryt lub rencista już nie żyje, rodzina ma obowiązek zwrotu.

Stanowisko ZUS jest jasne: "trzynastka" przysługuje wyłącznie żyjącemu seniorowi. Świadczenie nie podlega dziedziczeniu.

