Osoby z tego rocznika dostaną ekstra pieniądze do emerytury

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS może stanowić istotne wsparcie dla seniorów. Wyższe emerytury z ZUS (świadczenie plus dodatek) obejmą osoby, które osiągają określony wiek i spełniają ustawowe warunki. Najwięcej zyskają osoby z rocznika, które właśnie wchodzą do systemu dodatku pielęgnacyjnego.

Wsparcie jest wypłacanie automatycznie, a środki trafiają na konto bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności. W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny obejmuje osoby urodzone w 1951 roku, które kończą 75 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatek pielęgnacyjny?

Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani spełniać kryterium dochodowego. O tym, czy pieniądze trafią na konto danej osoby decyduje data urodzenia. Wypłata dodatku rozpoczyna się od miesiąca, w którym senior obchodzi 75. urodziny. Oznacza to, że świadczenia będą trafiać do kolejnych osób stopniowo przez cały rok.

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku standardowa kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie. W niektórych przypadkach świadczenie może być wyższe i sięgać 550,02 zł. Pieniądze trafiają razem z emeryturą lub rentą jako stałe zwiększenie wypłaty.

Dodatek przysługuje także: osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz osobom niesamodzielnym, niezależnie od wieku. W tych przypadkach trzeba poddać się procedurze orzeczniczej.

Warto wiedzieć, że nie każdy może łączyć wszystkie świadczenia. Przepisy wykluczają jednoczesne pobieranie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Ograniczenia dotyczą również osób przebywających przez dłuższy czas w placówkach opiekuńczych. W takich sytuacjach wypłata dodatku może zostać wstrzymana. Dlatego warto sprawdzić swoją sytuację, zanim pojawi się pierwsza, wyższa wypłata.

Wkrótce wypłata 13. emerytury. Kwoty zaskoczą seniorówCzytaj też:

Niemal 7 tys. zł dodatku do emerytury. Dla kogo dodatkowe pieniądze?