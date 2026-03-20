Nowe wsparcie dla seniorów? Jest zapowiedź z rządu

Bon senioralny był jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami. Propozycja zakładała, że osoby w wieku 75 plus, których bliscy pracują, będą mogły liczyć na wsparcie finansowane przez państwo. Pomoc miała być realizowana przez wykwalifikowanych opiekunów. Opieka mogłaby być sprawowana od kilku do nawet 50 godzin w miesiącu. Wartość bonu to 2 tys. 150 zł, a jego przyznanie byłoby uzależnione od wysokości świadczenia seniora, a także sytuacji dochodowej jego najbliższych. Bon senioralny był wpisany w Krajowym Planie Odbudowy.

Projekt usunięto jednak z KPO, za zamiast niego rząd wpisał tam projekt dotyczący wprowadzenia asystencji osobistej. Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej, zapewnia w rozmowie z "Faktem", że nie oznacza to, iż seniorzy nie otrzymają pomocy.

Problemem "zasoby kadrowe"

– Projekt ustawy poddawany był dwukrotnie szerokim konsultacjom publicznym, uzgodnieniom i opiniowaniu. Uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Obecnie trwają prace wewnątrz rządu, nad ustaleniem ostatecznej formuły wprowadzenia rozwiązania wspierającego osoby starsze. Kluczowe wyzwanie wiąże się z tym, że bon senioralny jest usługą, co wymaga przygotowania zasobów kadrowych. Istotne jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji, jak i zachęcenie do podejmowania zatrudnienia w tych sektorach, tak by wsparcie dla osób starszych było adekwatne – wskazuje.

"Wprowadzenie bonu senioralnego oznacza, że na rynku trzeba by znaleźć ok. 70 tys. osób, które sprawowałyby opiekę nad seniorami. Drugie tyle potrzeba do sprawowania asystencji nad osobami z niepełnosprawnościami. To wyzwanie. Dlatego zdecydowano, że bon będzie wprowadzany nie jako ustawa, a program rządowe" – opisuje gazeta. – Wejście w życie rozwiązania, jakim jest bon senioralny, planowane jest po zakończeniu konsultacji wewnątrz rządu w połowie tego roku. Doprecyzowujemy jeszcze m.in. kwestie techniczne jak czas naboru. Chodzi o to, żeby rozwiązanie było adekwatne do możliwości organizacyjnych samorządów i zasobów kadrowych na rynku pracy – przekonuje Marzena Okła-Drewnowicz.

Okła-Drewnowicz: Wsparcie nie tylko dla osób 75+

– Jesteśmy po bardzo dużych konsultacjach publicznych, które wskazały nam potrzebę szerokiego wsparcia także osób samotnych, w tym samotnie zamieszkujących oraz młodszych seniorów. Dlatego wypracowaliśmy projekt, który da wsparcie zarówno samotnym seniorom, jak i osobom, które nie ukończyły 75 lat – twierdzi pełnomocniczka rządu.

Pierwotnie planowano, że pierwszy nabór wniosków będzie we wrześniu i potrwa tylko miesiąc. Możliwe, że to się zmieni.

Dodatkowo przygotowywane są przepisy, które mają wprowadzić tzw. najem senioralny. Mają one pozwolić na to, by osobom starszym mieszkającym w budynkach bez windy, zapewnić możliwość zamieszkania na niższych kondygnacjach. Chodzi o tzw. "więźniów czwartego piętra".

Wkrótce wypłata 13. emerytury. Kwoty zaskoczą seniorów