Głośna sprawa wróciła do Sejmu. Mentzen grzmi: Mieliście na to 13 lat

We wtorek Sejm zajmie się aż czterema projektami ustaw, które mają uregulować rynek kryptowalut. Chodzi o propozycje Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Polski 2050, a także projekt prezydencki.

To już trzecia próba uporządkowania przepisów dotyczących rynku cyfrowego w Polsce. Dwie poprzednie zakończyły się wetem prezydenta Karola Nawrockiego, który argumentował, że propozycje rządu Donalda Tuska to "nadregulacja".

Zgodnie z unijnym prawem, podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą to robić bez specjalnego zezwolenia tylko do 1 lipca 2026 r. Jeżeli Polska nie uchwali odpowiednich przepisów i nie wyznaczy organu nadzorczego (którym ma być Komisja Nadzoru Finansowego – KNF), to polskie firmy mogą stracić prawo do działania. W takiej sytuacji na polskim rynku legalnie operować będą mogły jedynie podmioty z innych krajów Unii Europejskiej.

Mentzen w Sejmie: Gdzie byliście przez 13 lat?

– Bitcoin powstał w roku 2009. W Polsce stał się popularny w roku 2013, czyli 13 lat temu. Przez te 13 lat rządy ani PiS-u, ani Platformy nie interesowały się bezpieczeństwem klientów giełd kryptowalut. Nie poświęciliście minuty na zastanowienie się, czy przypadkiem nie wypada uregulować tego rynku. Mieliście na to 13 lat. A teraz słyszę, jak wam to na sercu leży bezpieczeństwo klientów giełd kryptowalut, że trzeba bardzo szybko uchwalić ustawę, bardzo złą ustawę, bo trzeba chronić tych klientów. Gdzie byliście przez 13 lat? – grzmiał z mównicy sejmowej jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Przez te 13 lat jedyne zmiany w prawie, jakie robiliście, to opodatkowanie kryptowalut oraz wprowadzenie takich przepisów, aby wiedzieć, kto ma ile kryptowalut i za ile je sprzedaje – kontynuował. – Przez 13 lat branża apelowała o to, żeby ją uregulować – dodał.

– Jeżeli wiedzieliście od wielu miesięcy, jak rozumiem, że za Zondacrypto stoi ruska mafia, to mam pytanie. Dlaczego minister Kierwiński [szef MSWiA – przy. red.] nie wpisał Zondy na listę sankcyjną, zgodnie z ustawą z 2022 r., choć miał taki obowiązek? – zapytał Mentzen.

