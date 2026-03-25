Polacy korzystają ze zmian w prawie pracy. Ponad pół miliona wniosków do ZUS

W połowie września ubiegłego roku Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie pracy. Dzięki nim jest możliwe wliczenie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie i umowę agencyjną, współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenie, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną, pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych. Uwzględniany jest także czas zawieszenia działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

O tego typu zmiany od lat postulowały związki zawodowe. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 stycznia 2026 r. przepisy obowiązują w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym wejdą w życie 1 maja tego roku. W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, pracownik będzie mógł potwierdzić fakt zatrudnienia przedstawiając własne dokumenty (np. umowy zlecenia).

Zmiany w prawie pracy. ZUS masowo wydaje nowe zaświadczenia

Od stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 572 tys. wniosków w sprawie doliczenia do stażu pracy okresów zatrudnienia innego niż na umowie o pracę. ZUS poinformował również, że wydano już blisko 966 tys. zaświadczeń, które mogą przełożyć się na uprawnienia pracownicze i emerytalne. O takie dokumenty można było bowiem występować już w ubiegłym roku.

Pracownicy mają 24 miesiące od momentu wejścia ustawy w życie, by przedstawić odpowiednią dokumentację swojemu aktualnemu pracodawcy.

Procedura uzyskania zaświadczenia odbywa się wyłącznie online. Wniosek można złożyć za pośrednictwem konta w systemie eZUS, gdzie od 1 stycznia 2026 r. dostępny jest formularz: "Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy".

