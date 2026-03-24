Bezrobocie najwyższe od 2021 r. Są nowe dane GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. na koniec lutego 2026 r. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej i 5,5 proc. rok wcześniej – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Na koniec lutego 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 954,9 tys. bezrobotnych wobec 934,1 tys. miesiąc wcześniej i 846,6 tys. rok wcześniej. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wyniosła 101 tys. wobec 118,5 tys. miesiąc wcześniej i 104,3 tys. rok wcześniej.

Tylu bezrobotnych przybyło w dziewięć miesięcy

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. na koniec lutego 2026 r. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej. Portal Business Insider Polska zwrócił wówczas uwagę, że jest to dziewiąty miesiąc z rzędu z wzrostem w tym zakresie. Od maja 2025 do lutego 2026 stopa bezrobocia wzrosła o 1,1 pkt proc., a bezrobotnych przybyło 173,4 tys.

W innych państwach Unii Europejskiej sytuacja jest jeszcze gorsza. Należy bowiem mieć na uwadze, że Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce w UE pod względem najniższej stopy bezrobocia.

Kim jest bezrobotny?

GUS przypomina, że pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego.

Jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.

