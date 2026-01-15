ZUS zalała fala wniosków. Polacy masowo korzystają z reformy rządu Tuska

Zmiany w Kodeksie pracy zostały przegłosowane przez Sejm w połowie września. Dzięki nim do stażu pracy będzie możliwe wliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, umowę agencyjną, współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną, pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

To zmiana od lat postulowana m.in. przez związki zawodowe. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polacy masowo wysyłają wnioski do ZUS

Jak podają media, od początku obowiązywania nowych przepisów Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał już prawie 197 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia dotyczącego stażu pracy. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu pracowników możliwością potwierdzenia swojego faktycznego stażu pracy.

Warto wskazać, że odpowiedni formularz potrzebny do uzyskania zaświadczenia może złożyć wyłącznie przez elektroniczny portal eZUS. W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, pracownik będzie mógł potwierdzić fakt zatrudnienia przedstawiając własne dokumenty (np. umowy zlecenia).

Od nowego roku przepisy obowiązują w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym wejdą one w życie od 1 maja tego roku.

Przypomnijmy, że umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). Jest to forma współpracy, która nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i nie przysługują mu prawa wynikające z tego kodeksu, chyba że umowa tak stanowi.

Czytaj też:

Podwyżki składek zamiast reformy PIP? Wzrost o 250 procentCzytaj też:

Strach przed kontrolą ZUS. Nowe dane o umowach o dzieło