Ile wynosi bezrobocie w Polsce? Eurostat podał nowe dane

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 577 tys. w lutym wobec 565 tys. w styczniu.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2 proc. w lutym br. wobec 6,1 proc. w styczniu 2026 r. Konsensus rynkowy wynosił 6,1 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w lutym wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Obniżono prognozy dla Polski. Złe wieści dla gospodarki

Ostatni szok w światowej geopolityce w połączeniu z silnymi mrozami na początku roku przejściowo obniżyły aktywność w sektorze produkcyjnym, co według ekonomistów PKO Banku Polskiego może obniżyć dynamikę PKB w I kw. 2026 r. do ok. 3 proc. r/r.

Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając szok w cenach ropy i gazu, Centrum Analiz banku obniżyło prognozę wzrostu PKB w całym 2026 r. do 3,5 proc. z 3,7 proc.

"Geopolityczny szok zaburza 'złotowłosy' obraz krajowej gospodarki, ale na razie go nie przekreśla. Optymistyczne założenia co do wzrostu PKB bazowały na stymulowanych środkami UE inwestycjach i stabilnie rosnącej konsumpcji. Wrażliwość 'unijnych' inwestycji na ceny ropy i niepewność jest istotnie mniejsza niż projektów prywatnych. Konsumenci z kolei zyskają ochronę inicjatywy CPN, a dodatkowo mogą wygładzić ścieżkę wzrostu swoich wydatków, ograniczając rosnącą w ostatnich kwartałach stopę oszczędności. Na razie nasza rewizja wzrostu PKB na ten rok jest symboliczna (-0,2 pkt proc.)" – czytamy w raporcie.

"Wzrost niepewności zwykle ogranicza inwestycje, jednak liczymy, że w 2026 efekt ten będzie łagodniejszy, ponieważ kluczową rolę w ich finansowaniu odegrają środki z KPO. Dodatkowym wsparciem będą środki z SAFE, których pierwsze wypłaty mogą trafić do odbiorców już w II kw. 2026 r., wspierając ciągłość projektów inwestycyjnych. Nadal oczekujemy dwucyfrowej dynamiki inwestycji, choć nieco niższej niż w poprzednim Kwartalniku (-1,4 pkt proc.), m.in. ze względu na wolniejsze tempo poprawy wyników finansowych firm. Konsumpcja prywatna pozostanie ważnym filarem wzrostu. Wyższa inflacja początkowo ograniczy realne dochody, jednak odbudowane po kryzysach oszczędności gospodarstw domowych stworzą bufor, który złagodzi wahania konsumpcji w czasie. Przy założeniu ostrożnej postawy konsumentów, obniżyliśmy prognozę konsumpcji w 2026 o 0,2 pkt proc., do 3,2 proc." – napisano także.

