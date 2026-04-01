Zaskakująco dobre dane z sektora przemysłu. Eksperci studzą jednak emocje

Choć dane za marzec są lepsze od tych z lutego, to jednak eksperci wskazują, że polski przemysł nadal pozostaje w recesji. Aby można mówić o rozwoju, PMI powinien przekroczyć 50. Do takiego poziomu jeszcze długa droga.

Wzrost wskaźnika zawdzięczamy głównie wyższej produkcji, wolniejszym spadkom nowych zamówień oraz większym opóźnieniom w dostawach. Analitycy wskazują, że szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w sektorze popytu. Nowe zamówienia spadły już dwunasty miesiąc z rzędu. To zaś przekłada się na pogarszającą się sytuację na rynku pracy. W marcu zatrudnienie w przemyśle spadło jedenasty miesiąc z rzędu, a tempo redukcji było najszybsze od września 2023 r.

Największym problemem dla polskiego przemysłu pozostaje presja kosztowa, która ma bezpośredni związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny energii, paliw i surowców zwiększają obciążenia dla firm.

Polacy pesymistyczni, jeśli chodzi o gospodarkę

W nowym sondażu Ogólnopolska Gruba Badawcza (OGB) zadała Polakom pytanie: „Czy sprawy gospodarcze w Polsce idą Pana(i) zdaniem w dobrym kierunku?”.

22,90 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 27,36 respondentów. Oznacza to, że łącznie 50,26 proc. Polaków uważa, że sprawy gospodarcze nie idą w dobrym kierunku.

Odpowiedzi „ani tak, ani nie” udzieliło 15,22 proc. ankietowanych.

28,00 proc. Polaków twierdzi, że sprawy gospodarcze idą w raczej dobrym kierunku. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 6,52 proc. ankietowanych.

Inflacja w górę

We wtorek GUS poinformował, że według wstępnego odczytu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 roku wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 1,0 proc.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w marcu najmocniej podrożały paliwa – o 15,4 proc. w porównaniu do lutego i 8,5 proc. do marca 2025 roku. Energia elektryczna, gaz i inne paliwa w rok podrożały o 3,9 proc. a żywność o 2 proc.

"Niestety się z tym zgadzam". Doradca prezydenta gorzko o UE

