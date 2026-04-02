NCBR ogłasza nabór. Na stole setki milionów złotych

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja i potrwa do 28 sierpnia 2026 r.

Celem programu Agrostrateg jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność polskiego sektora rolnego, a zarazem uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Chodzi m. in. o wzrost nowoczesnych i innowacyjnych technologii w rolnictwie, ekologiczną oraz zdrową produkcję roślinną i zwierzęcą, jak również działalność na rzecz środowiska w postaci zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, wydłużenia cyklu życia produktów i minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, podano.

"Kamień milowy w rozwoju zrównoważonego rolnictwa"

"Uruchomienie nowego programu strategicznego Agrostrateg to kamień milowy w rozwoju zrównoważonego rolnictwa w naszym kraju. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie wydajności produkcji rolnej, ale także ochrona środowiska i wspieranie lokalnych społeczności. Dzięki temu działaniu chcemy wprowadzić innowacyjne technologie oraz wspierać badania, które przyczynią się do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności. Program ten jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, w tym zmiany klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność" – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

Kolejne nabory NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło we wrześniu ubiegłego roku dwa nowe nabory w ramach Platformy Technologii Strategicznych dla Europy – STEP w obszarze czystych i zasobooszczędnych technologii – podało Centrum.

"Europa wciąż pozostaje zależna od zewnętrznych dostawców w obszarze czystej energii, szczególnie z regionu Azji. Przykładowo, aż 84 proc. światowej produkcji paneli fotowoltaicznych pochodzi z Chin – osiem z dziesięciu największych na świecie fabryk zlokalizowanych jest właśnie w tym kraju. Z drugiej strony, w przypadku energetyki wiatrowej rzadko publicznie podnosi się kwestię trudności związanych z recyklingiem komponentów turbin, takich jak łopaty. Ich żywotność, zależnie od zastosowanej technologii, wynosi zazwyczaj od 20 do 30 lat. W Niemczech pierwsze instalacje wiatrowe właśnie osiągają kres swojej użyteczności, co rodzi nowe wyzwania dla sektora" – powiedział dyrektor NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

