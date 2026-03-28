Nowy Mercosur? Polska ocaliła dwa produkty

Unia Europejska i Australia zakończyły w tym tygodniu negocjacje umowy o wolnym handlu. Rynek europejski otworzy się na produkty z Australii, w tym m.in. na wołowinę.

Czego dotyczy umowa z Australią?

Zawarto również partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Porozumienie ma ułatwić dostęp Unii Europejskiej do surowców krytycznych, które posiada Australia, a których UE potrzebuje do transformacji energetycznej.

Wynegocjowane porozumienie handlowe ma przynieść zniesienie ceł na główne produkty rolne sprowadzane z UE do Australii, takie jak: sery, przetwory mięsne, wino i wino musujące, niektóre owoce i warzywa, czekolada i wyroby cukiernicze.

Rynek europejski otworzy się na produkty z Australii. Porozumienie między UE a Australią, umożliwi sprowadzanie produktów wrażliwych z Australii takich jak: wołowina, baranina i kozina, cukier, niektóre produkty mleczne i ryż po zerowej lub niższej stawce celnej w ograniczonych ilościach.

Tak kraje UE chronią się przed produktami z Australii. Polska w tyle

Komisja Europejska zapowiedziała klauzulę ochronną, która ma pozwolić chronić europejskie rolnictwo w sytuacji, gdy napływ produktów z Australii doprowadzi do zaburzeń na rynkach Wspólnoty.

Jak podaje RMF FM, wpisanie produktów na listę chronioną w umowie z Australią gwarantuje im, że ich nazwy będą prawnie chronione. Takie rozwiązanie oznacza, że australijskie firmy nie będą mogły używać wspomnianych marek ani ich podrabiać. Ochronie będzie zatem podlegać zarówno unikalna nazwa, jak i zyski europejskich eksporterów.

Dziennikarka radia widziała listę 396 chronionych produktów. Okazuje się, że widnieją na niej jedynie dwie polskie nazwy – Polska Wódka oraz Żubrówka (oznaczona jako "wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej").

Polska uzyskała prawo do zastrzeżenia jedynie dwóch produktów, natomiast kraje takie jak Włochy, Hiszpania czy Francja wpisały ich po kilkadziesiąt. RMF MF informuje, że szerszy katalog od Polski uzyskały m.in. Litwa – 7, Chorwacja – 25, Rumunia – 13 czy Czechy – 12.

"Absolutna katastrofa". Poseł bije na alarm: KE zrujnowała rynek rolniczy

