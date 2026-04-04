Zakupy w Wielką Sobotę. Do której będą czynne sklepy?

Ograniczenie wynika z obowiązujących regulacji dotyczących handlu w okresie świątecznym. W praktyce duże sieci handlowe decydują się na wcześniejsze zamknięcie placówek, najczęściej między godz. 13:00 a 13:30.

Po godz. 14:00 sprzedaż mogą prowadzić jedynie wybrane punkty, w których za ladą stoi właściciel, a także m.in. stacje paliw, apteki czy niektóre piekarnie.

W święta, czyli w niedzielę i poniedziałek (5-6 kwietnia) sklepy będą nieczynne.

Z najnowszego badania IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Polacy na Wielkanoc planują wydać średnio 1008 zł. Zdecydowana większość badanych zamierza spędzić ten czas z rodziną (81,8 proc.).

Ceny paliw na Wielkanoc. Obowiązują do wtorku włącznie

W okresie świątecznym ceny maksymalne paliw wyniosą: benzyna 95 – 6,21 zł, benzyna 98 – 6,82 zł, a olej napędowy – 7,87 zł. Stawki zostały ogłoszone w Wielki Piątek (3 kwietnia) i będą obowiązywać od soboty do wtorku włącznie (4-7 kwietnia).

Maksymalne ceny paliw wyznacza minister energii. Pozwalają na to przepisy, które przyjęto w związku z gwałtowną podwyżką cen ropy naftowej, wywołaną blokadą Cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej, gdzie trwa wojna USA i Izraela z Iranem.

Przed wybuchem konfliktu przez Ormuz przepływało średnio 135 tankowców dziennie. W marcu było ich mniej niż sześć, a globalny rynek ropy stracił ok. 20 proc. podaży, przez co ceny na stacjach paliw wystrzeliły, także w Polsce.

W Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) upływa kolejne ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta. Teheran ostrzegł, że w odwecie zaatakuje instalacje energetyczne w krajach arabskich będących sojusznikami Ameryki.

