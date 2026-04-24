Ceny paliw na weekend. Minister energii podjął decyzję

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii przez najbliższe trzy dni litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 – 6,71 zł, a oleju napędowego – 7,01 zł.

Dla przypomnienia: w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 6,79 zł.

Co dalej z cenami paliw?

Codzienne obwieszczenia dotyczące cen na stacjach benzynowych to efekt przyjęcia programu Ceny Paliw Niżej (CPN). Problem w tym, że rząd przewidział jego funkcjonowanie do końca kwietnia. Czy zatem od nowego miesiąca ceny wystrzelą w górę?

– Jestem przekonany, że w trakcie majówki CPN będzie obowiązywał – odpowiedział minister finansów Andrzej Domański pytany o tę kwestię. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu. Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Andrzej Domański odniósł się także do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. – Z tego, jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z (gotowym) projektem – stwierdził. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

Końca kryzysu nie widać

W środę szef irańskiego parlamentu odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do możliwości ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Z jego strony padły mocne oskarżenia pod adresem Stanów Zjednoczonych i Izraela.

"Całkowite zawieszenie broni ma sens tylko wtedy, jeżeli nie jest naruszane przez blokadę morską i branie światowej gospodarki za zakładnika oraz gdy podżeganie do wojny przez syjonistów na wszystkich frontach zostanie zatrzymane" – napisał na platformie X Mohammad Ghaber Ghalibaf. Podkreślił jednocześnie, że "ponowne otwarcie cieśniny Ormuz jest niemożliwe w przypadku tak rażącego naruszania rozejmu".

