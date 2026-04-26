Duża zmiana na stacjach paliw. Znamy datę

Zmiany dotyczą LPG i oleju napędowego. Różnice pojawią się jednak również w przypadku benzyny. Tu kluczową rolę odgrywa lotność paliwa.

"Zimowa benzyna zawiera więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika nawet podczas dużych mrozów. Dodatkowo, stosowane są specjalne dodatki czyszczące, które chronią układ paliwowy przed zanieczyszczeniami i korozją" – czytamy na rmf24.pl.

Jak podaje radio, "letnia odmiana benzyny charakteryzuje się mniejszą lotnością". Jej wyższy wskaźnik w cieplejszych porach roku mógłby spowodować niebezpieczne sytuacje, takie jak choćby eksplozje podczas tankowania.

RMF24 podaje, że letnia wersja benzyny trafi do sprzedaży już 1 maja.

Tyle płacimy za paliwo w Polsce

W piątek, 24 kwietnia litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 6,79 zł. Tak zdecydował minister energii.

Decyzja szefa ME oznacza, że wzrosła cena benzyny 95 i 98, a spadła cena diesela.

W czwartek (23 kwietnia) maksymalna cena dla benzyny 95 wynosiła 5,97 zł/l, dla benzyny 98 – 6,56 zł/l, a dla oleju napędowego – 6,71 zł/l.

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Maksymalne ceny za paliwa. Minister podał stawki

Minister energii Miłosz Motyka podał maksymalne stawki za paliwa, które będą obowiązywały od soboty do poniedziałku włącznie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii przez najbliższe trzy dni litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 – 6,71 zł, a oleju napędowego – 7,01 zł.

Dla przypomnienia: w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 6,79 zł.

