Dwa duże projekty polskiego giganta. Ujawniono poufną wiadomość

Chodzi o rozpoczęcie realizacji projektu budowy kogeneracyjnego źródła ciepła o mocy 100 MWe/ 120-140 MWt w lokalizacji Łagisza w Będzinie (Elektrociepłownia Łagisza) oraz o rozpoczęcie realizacji projektu "Transformacja energetyczna Elektrociepłowni w Katowicach".

Dlaczego wstrzymano się z przekazaniem informacji?

Spółka czekała z informacjami poufnymi do dnia powzięcia informacji o wynikach aukcji kogeneracyjnej na 2026 rok, wyjaśniono. Tauron Ciepło – spółka zależna Tauron Polska Energia – powzięła zaś 30 kwietnia informację, że znalazła się wśród wytwórców, których oferty wygrały aukcję URE na premię kogeneracyjną. Aukcję wygrały 4 oferty złożone przez Tauron Ciepło w odniesieniu do 4 jednostek wytwórczych o łącznej zainstalowanej elektrycznej mocy przekraczającej 100 MW (w tym 2 oferty odnoszące się do 2 jednostek kogeneracji zlokalizowanych na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie). Wstępnie szacowane przychody Tauron Ciepło z tytułu premii kogeneracyjnej mogą łącznie kształtować się na poziomie ok. 2,5 mld zł w całym okresie wsparcia.

"Zakres projektu Elektrociepłownia Łagisza obejmuje źródło kogeneracyjne opalane gazem ziemnym, o mocy elektrycznej ok. 100 MWe i grzewczej ok. 120-140 MWt. Źródło kogeneracyjne składać się będzie z układu dwóch takich samych zespołów urządzeń obejmujących turbozespół gazowy i kocioł odzyskowy wodny. W zakres projektu wchodzić będzie również kocioł elektrodowy o mocy około 30 MWt oraz akumulator ciepła o pojemności 20 tys. m3. Projekt Elektrociepłownia Łagisza będzie realizowany przez spółkę zależną emitenta Tauron Ciepło sp. z o.o" – czytamy w komunikacie.

"Harmonogram projektu Elektrociepłownia Łagisza przewiduje realizację projektu w latach 2026-2030, przy nakładzie inwestycyjnym wstępnie szacowanym na poziomie 1 100-1 300 mln zł" – podano.

W oddzielnym komunikacie Tauron podał, że zarząd spółki zatwierdził też decyzję Komitetu Inwestycyjnego o rozpoczęciu realizacji projektu "Transformacja energetyczna Elektrociepłowni w Katowicach".

Działania operacyjne w Grupie Tauron

"Projekt Elektrociepłownia Katowice obejmuje budowę źródła kogeneracyjnego w postaci turbozespołu gazowego z kotłem odzyskowym o mocy elektrycznej ok. 49MWe i termicznej ok. 55-70 MWt, wraz z kompletem urządzeń technologicznych niezbędnych do pracy układu skojarzeniowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (CHP), kotłów elektrodowych (2x60 MWt) oraz akumulatora ciepła o pojemności 72 tys. m3. Projekt zakłada budowę nowoczesnej elektrociepłowni zlokalizowanej w Katowicach, która po przekazaniu do eksploatacji zastąpi, w zakresie produkcji ciepła, należący do Tauron Ciepło sp. z o.o. (spółka zależna emitenta) blok węglowy BCF100. Projekt Elektrociepłownia Katowice będzie realizowany przez spółkę zależną emitenta, Tauron Ciepło sp. z o.o." – czytamy w komunikacie.

"Harmonogram projektu Elektrociepłownia Katowice przewiduje realizację projektu w latach 2027-2029, przy nakładzie inwestycyjnym wstępnie szacowanym na poziomie 800 – 1 000 mln zł" – podano także.

Spółka przekazała również, że zarząd podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z planowanymi działaniami operacyjnymi w ramach Grupy Tauron, w szczególności w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia, co może spowodować potencjalne trudności w dalszym zapewnianiu poufności przedmiotowej informacji.

"Jednocześnie zarząd emitenta podkreśla, iż realizacja projektu nadal uzależniona jest od wygrania przez Elektrociepłownię Katowice aukcji na premię kogeneracyjną, zaplanowanych na 2026 rok, przy cenie minimalnej zapewniającej spełnienie warunku opłacalności projektów, określonego w strategii Grupy Tauron na lata 2025-2035, a powyższy warunek nie został spełniony" – czytamy dalej w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

