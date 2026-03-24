Poważna zmiana w Tauronie. Poznaliśmy nazwisko

Krzysztof Zawadzki od 2007 r. związany był z Tauronem, gdzie pełnił funkcję dyrektora departamentu rachunkowości i podatków i prokurenta, a od 2009 r. do 2015 r. wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W 2016 roku pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w Kopeksie, w latach 2016-2018 funkcję członka zarządu ds. finansowych w Sare. W latach 2019-2020 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w Euvic Solutions. W latach 2020-2021 sprawował rolę prezesa zarządu w ELQ. Od marca 2021 r. był dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych w Euvic. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, podano w materiale.

Od 1 stycznia br. Zawadzki pełnił rolę członka rady nadzorczej Tauron Polska Energia delegowanego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu ds. handlu.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Tyle zainwestuje Tauron. Padła kwota

Grupa Tauron zainwestuje ponad 25 mld zł w województwie śląskim w latach 2025-2035. Firma zaprezentowała w Jaworznie plan inwestycyjny dla regionu, którego fundamentem jest ewolucyjna transformacja energetyczna.

Lokalizacje, w których obecnie działają konwencjonalne elektrownie, mają zmienić się w nowoczesne huby, a południe kraju pokryje inteligentna sieć energetyczna, zapowiada spółka.

Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla, dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę nowoczesnej, inteligentnej sieci dystrybucyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

