Kłopoty gigantów. Urząd wszczyna postępowanie

Chodzi o obowiązek przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy odpisem wniesionym na rzecz FWRC przez Eneę, Energę Obrót oraz Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE w latach 2023-2025 a kwotą obliczoną przez prezesa URE.

Informację podały Enea, Energa i Tauron w osobnych komunikatach.

Tyle musiały zapłacić spółki

Zgodnie z protokołem pokontrolnym dotyczącym weryfikacji prawidłowości ustalenia wartości odpisu na FWRC, zostały wskazane kwoty w wysokości 139,9 mln zł w przypadku Enei oraz ok. 277 mln zł w przypadku spółek Grupy Tauron. Energa podała, że w zależności od przyjętej metodologii i interpretacji obowiązujących przepisów prawa, różnica poziomu zobowiązań wobec FWRC wynosi ok. 550,9 mln zł.

"Spółka zamierza wnieść zastrzeżenie do protokołu, w związku z odmienną niż przyjęta przez prezesa URE interpretacją ustawy. Jednocześnie analizowany jest scenariusz dalszych działań mających na celu ograniczenie ryzyka niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia, w toczącym się postępowaniu administracyjnym" – napisała Enea w komunikacie.

"W ocenie spółki sposób kalkulacji odpisu zastosowany w sprawozdaniach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wobec czego na tym etapie Grupa Energa nie identyfikuje podstaw do utworzenia rezerwy na dodatkowy poziom zobowiązań" – podała Energa.

Czym zajmują się Enea, Energa i Tauron?

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04 proc. akcji, co odpowiada 94,09 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Czytaj też:

Rachunki za prąd w 2026 roku. Złe wieści dla PolakówCzytaj też:

Portfele Polaków czeka wstrząs. Uciążliwa opłata wzrośnie o 50 proc.