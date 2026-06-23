Polacy nie chcą polityki klimatycznej UE. W tym państwie jest więcej przeciwników

Jest to drugi najwyższy odsetek po Węgrzech (50 proc.) spośród 11 krajów biorących udział w czwartej edycji międzynarodowego badania klimatycznego, zrealizowanego przez Fundację E.ON. Jednocześnie 72 proc. Polaków uważa, że transformacja przyczynia się do wzrostu dobrobytu w długim okresie, w porównaniu do 67 proc. wśród mieszkańców wszystkich badanych krajów.

W tych krajach jest najwięcej przeciwników polityki klimatycznej UE

Odsetek osób uważających, że Europa powinna porzucić cele klimatyczne nadal zdecydowanie najwyższy jest w krajach Europy Centralnej: na Węgrzech (50 proc.), w Polsce (46 proc.) Czechach (42 proc.) i Słowacji (40 proc.). Średnio w Europie uważa tak jedynie 35 proc. badanych, a najmniej popularny był ten pogląd w Szwecji (22 proc.) oraz Hiszpanii (23 proc.).

"Badanie pokazuje, że mamy bardzo pragmatyczne podejście do transformacji energetycznej. Chcemy odnawialnych źródeł energii, ale w normalnych cenach, żeby one nie obarczały odbiorcy końcowego" – powiedział prezes E.ON Polska Andrzej Modzelewski podczas prezentacji raportu.

Więcej Polaków niż Europejczyków uważa, że transformacja przyczynia się do wzrostu dobrobytu w długim horyzoncie. Odpowiedziało tak 72 proc. badanych z Polski, wobec 67 proc. z Europy. W obu przypadkach był znaczący wzrost w porównaniu z badaniem sprzed roku (55 proc. w Polsce i 45 proc. w Europie).

"Ludzie są gotowi wydawać więcej na energię w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ale jednocześnie obawiają się, że ten koszt może ich przytłoczyć" – dodał prezes Fundacji E.ON. Stephan Muschick.

Europejczycy nadal obawiają się finansowych konsekwencji transformacji. Średnio jest to 65 proc. badanych, w tym 61 proc. w Polsce. Ten odsetek największy był w Holandii (74 proc.), a najmniejszy we Włoszech (55 proc.). Co ciekawe, w Polsce w ciągu roku ten odsetek spadł aż o 11 pkt proc., podczas gdy w Europie pozostał relatywnie stabilny (-2 pkt proc.).

Polacy widzą szansę w energii jądrowej

Wśród źródeł energii, na których powinniśmy opierać swój system, Polacy najczęściej wskazywali energię jądrową (25 proc.), słoneczną (24 proc.) oraz wiatrową (23 proc.). Średnio w Europie przeważało słońce (32 proc.), przed atomem i wiatrem (po 21 proc.).

W Polsce jeden z niższych był także poziom akceptacji dla celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r., który wyniósł 63 proc., w porównaniu do 70 proc. średnio w Europie. Niższy odsetek akceptacji tego celu był jedynie w Holandii (59 proc.) i Czechach (60 proc.), a najwyższy był w Hiszpanii (84 proc.) i na Węgrzech (82 proc.).

Badanie przeprowadzono w Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Słowacji, Szwecji, ma Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech na próbie ok. tysiąca ankietowanych w każdym z krajów, nie licząc Słowacji i Węgier (po ok. 500 osób).

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3 500 w spółkach należących do grupy w Polsce.

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