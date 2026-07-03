Uszkodzone warzywa i owoce. Minister wydał pilne polecenie

Producenci zgłaszają, że wysoka temperatura uszkodziła owoce i warzywa jeszcze na plantacjach, przez co część z nich nie spełnia wymagań jakościowych i nie jest przyjmowana przez punkty skupu.

"Chcemy szybko wypracować rozwiązania, które pozwolą sprawnie oszacować straty. Zależy nam na tym, aby producenci wiedzieli, jak zgłaszać szkody, a komisje w całym kraju działały według tych samych zasad" – powiedział Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

Obowiązujące przepisy nie przewidują odrębnego trybu szacowania szkód spowodowanych rekordowo wysokimi temperaturami. Dlatego podczas spotkania omówiono organizację pracy komisji oraz sposób dokumentowania takich szkód.

Jak będą szacowane szkody

Minister podkreślił, że nie ma potrzeby powoływania nowych komisji. Zadanie to wykonają komisje, które już szacują szkody po innych niekorzystnych zjawiskach pogodowych.

Omówiono także możliwość wykorzystania danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Dane instytutu mają pomóc wskazać obszary, na których wystąpiły najwyższe temperatury. Ułatwią komisjom weryfikację zgłoszeń i ocenę szkód na plantacjach.

Przyjęte rozwiązania mają usprawnić szacowanie szkód i zapewnić jednakowy sposób postępowania we wszystkich województwach. Dzięki temu producenci będą wiedzieli, jak zgłaszać szkody, a komisje będą prowadzić ocenę według tych samych zasad.

Pismo do wojewodów. "Pilne ustalenie"

Szef resortu zwrócił się do wojewodów o pilne ustalenie wystąpienia szkód spowodowanych wysokimi temperaturami w uprawach owoców i warzyw na terenie gospodarstw rolnych.

Krajewski zapowiedział również przekazanie map wskazujących obszary i uprawy, na których mogły wystąpić szkody. Materiały mają pomóc komisjom w weryfikacji zgłoszeń i ocenie strat.

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