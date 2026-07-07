Urzędnicy proszą Polaków o paragon. Czy można odmówić?

Ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego odwiedzają losowo wybrane gospodarstwa domowe i proponują ich mieszkańcom udział w Badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD).

Osoby, które wyrażą zgodę, są proszone o zbieranie przez miesiąc paragonów dokumentujących wydatki oraz notowanie zakupów, które nie zostały potwierdzone dowodem sprzedaży. Udział w badaniu jest dobrowolny.

Jak wyjaśnia GUS, badanie ma na celu zebranie informacji o dochodach, wydatkach, poziomie konsumpcji oraz warunkach życia gospodarstw domowych.

Dane służą m.in. do analiz sytuacji materialnej mieszkańców oraz przygotowywania statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Czy trzeba wpuścić ankieta GUS i oddać mu paragony?

Ankieterzy odwiedzają wyłącznie gospodarstwa wytypowane w drodze losowania – podkreśla "DGP". Po okazaniu legitymacji służbowej i wyjaśnieniu celu badania przekazują uczestnikom specjalną kopertę z logo GUS, do której przez miesiąc należy wkładać paragony.

Wydatki nieudokumentowane paragonem należy zapisywać wraz z informacją o ich wartości i rodzaju zakupionego towaru lub usługi. W trakcie badania ankieter może również kontaktować się telefonicznie z uczestnikami.

Po zakończeniu miesięcznego okresu ankieter odbiera zgromadzoną dokumentację. Gazeta podkreśla, że udział w badaniu jest nieodpłatny i dobrowolny, a odmowa uczestnictwa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Urząd przypomina również, że tożsamość ankieterów można zweryfikować na stronie internetowej poświęconej badaniom ankietowym GUS lub telefonicznie w urzędzie statystycznym właściwym dla danego województwa.

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