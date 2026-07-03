Skarbówka bierze pod lupę Ukraińców. Mogą dostać rachunki na lata wstecz

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", wielu Ukraińców zatrudnionych przez firmy z Kijowa czy Lwowa zakłada, że skoro podatek odprowadzają na Ukrainie, nie muszą rozliczać się także w Polsce.

Tymczasem – jak wskazano w artykule – osoby przebywające w Polsce ponad 183 dni w roku lub posiadające tu tzw. centrum interesów życiowych stają się polskimi rezydentami podatkowymi i podlegają obowiązkowi rozliczenia całości swoich dochodów przed polskim urzędem skarbowym.

Fiskus upomina się o zaległe podatki od Ukraińców

Eksperci cytowani przez "DGP" podkreślają, że podatek zapłacony na Ukrainie nie zwalnia automatycznie z obowiązków wobec polskiego fiskusa.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, konieczne jest prawidłowe wykazanie dochodów w polskim zeznaniu PIT oraz zastosowanie odpowiednich mechanizmów wynikających z umów międzynarodowych.

Gazeta zwraca uwagę, że skarbówka ma możliwość weryfikowania faktycznego miejsca pobytu i aktywności życiowej podatników, m.in. na podstawie umów najmu, rachunków za media czy danych bankowych.

W przypadku stwierdzenia zaległości podatkowych urząd może domagać się zapłaty podatku wraz z odsetkami nawet za kilka lat wstecz.

Lepiej złożyć deklaracje

Według specjalistów, ignorowanie obowiązków podatkowych może prowadzić również do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Doradzają oni osobom pracującym zdalnie z Polski dla zagranicznych pracodawców przeanalizowanie swojej sytuacji podatkowej i – w razie potrzeby – złożenie zaległych deklaracji przed rozpoczęciem ewentualnej kontroli.

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